Özgün Yarıyıl tatili kaç gün sürecek? 15 tatil ne zaman bitecek?
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Yarıyıl tatili kaç gün sürecek? 15 tatil ne zaman bitecek?

Okullar sömestr tatili olarak bilinen 15 tatile girerek 2021 - 2022 yılı eğitim döneminin ilk karnesini aldı. 15 tatile başlamanın sevinci yaşanırken bir yandan okullarda 2. dönemin başlayacağı tarih sorgulanıyor. Peki, yarı yıl tatili ne zaman bitecek? Sömestr tatili ne kadar sürecek? İşte detaylar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yarıyıl tatili kaç gün sürecek? 15 tatil ne zaman bitecek?
15 TATİL

Çeşitli tatil planıyla beraber şimdi öğrenci ve veliler sömestrın biteceği o tarihi merak ediyor. Peki, Bu sene 15 tatil ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Yarıyıl tatili kaç gün sürecek? İşte Sömestr tatili hakkında ayrıntılar

YARIYIL TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

Pandemi nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatılmıştı. Yarıyıl tatilinin 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanmasının ardından öğrenci ve öğretmenler 7 Şubat Pazartesi günü yeniden okullarda olacak.

İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek.

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