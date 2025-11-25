Yarıyıl tatili (Sömestr) ve 2. ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2025-2026 MEB takvimi

2025-2026 eğitim öğretim yılı devam ederken milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yarıyıl tatili ile ikinci ara tatilin tarihleri yer alıyor. MEB tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre hem sömestr tatili hem de Nisan ara tatili için resmi tarihler netleşti. Kasım ayında yapılan ilk ara tatilin ardından öğrenciler şimdi ocak ayında başlayacak 15 tatili bekliyor. İşte MEB’in 2025-2026 tatil takvimine dair tüm ayrıntılar…





Yarıyıl tatili Ocak ayında başlıyor

MEB takvimine göre öğrenciler, bu yılın yarıyıl tatiline 19 Ocak 2026 Pazartesi günü girecek. İki haftalık dinlenme dönemi olan sömestr tatili, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Ders yoğunluğundan uzaklaşıp hem dinlenme hem de eksiklerini tamamlama fırsatı bulacak öğrenciler, tatilin ardından yeniden ders başı yapmak için 2 Şubat 2026 Pazartesi gününü bekleyecek.





Nisan ara tatili (2. ara tatil) Mart ayında yapılacak

İkinci dönem içerisinde uygulanacak olan ara tatil, kamuoyunda “Nisan ara tatili” olarak bilinse de takvime göre 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu kısa mola, bahar döneminin ortasında öğrencilere nefes aldıracak ve ikinci dönemin geri kalanına daha dinç başlamalarını sağlayacak.





Okullar 26 Haziran 2026’da kapanacak

Toplam 184 iş günü olarak planlanan 2025-2026 eğitim yılı, yaz tatiline 26 Haziran 2026 Cuma günü girilmesiyle sona erecek. Bu tarihten itibaren öğrenciler yaklaşık üç aylık yaz tatili dönemine geçerken, öğretmenler için de yeni dönemin hazırlıkları başlayacak.





Bayram tatilleri de takvimde yerini aldı