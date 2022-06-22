Özgün Kuran kursları ne zaman başlıyor? 2022 yaz kuran kursu başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?
ÖZGÜN HABERLER

Kuran kursları ne zaman başlıyor? 2022 yaz kuran kursu başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

Okullar yaz tatiline girerken, diğer yandan da veliler yaz okulu için araştırmalara başladı. Yazı verimli geçirmek için tercih edilen eğitimlerden biri de Kuran kursları oldu. Peki, Kuran kursları ne zaman açılacak 2022? Diyanet açıklaması ile Yaz Kuran kursu tarihleri...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaz kuran kursu ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2022 Kuran kursu kayıt tarihleri!
Kuran kursu başlangıcı 2022

Okulların kapanması ve yaz tatilinin başlaması ile birlikte çocuklarının din eğitimi almasını isteyen ebeveynler "Diyanet yaz kuran kursu ne zaman başlayacak 2022? Kurs ne kadar sürecek?" sorularını araştırmaya başladı İşte kuran kursu kayıt tarihleri..

YAZ KURAN KURSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaz Kur'an kursları başvuru ve kayıt tarihleri duyuruldu. Buna göre kurslar 27 Haziran'da başlayıp 26 Ağustos'ta sona erecek.

DİYANET YAZ KURAN KURSLARI NE KADAR SÜRECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde 8 hafta süreyle tek dönem halinde planlanan Yaz Kur'an Kursları'nda eğitim almak isteyen öğrenciler, bulundukları il veya ilçede açılan kursları https://dibbys.diyanet.gov.tr/... web sitesinden öğrenebilecek.

YAZ KURAN KURSU BAŞVURU TARİHLERİ

Kayıtlar ise 20 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında gerek öğrencinin kendisi gerek velisi tarafından yapılabilecek.

Suudi Veliaht Prens Ankarada

Suudi Veliaht Prens Ankara'da

​Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı.
Sadece 20 dakika sürdü

Sadece 20 dakika sürdü

​Gökyüzünde gören telefona sarıldı.
Marmaristeki orman yangını nedeniyle 20 ev tedbiren boşaltıldı

Çalışmalar 35 yıldır sürüyordu: İlk kez bulundu.

​Toplama işlemi başladı: Tüm illerden işçi çağırıyorlar.

​Afganistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem.

​Sayı 124'e yükseldi: Can kaybı her geçen dakika artıyor.

Yeşil vatan için seferberlik: Marmaris'teki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Gündem

Yeşil vatan için seferberlik: Marmaris'teki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını için devletin tüm kurum ve kuruluşları seferber oldu. Havanın kararmasıyla helikopter müdahalesine ara verilirken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 14 uçak ve 20 helikopterle alevlere havadan müdahalenin yeniden başladı. Gelişmeleri anbean takip eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangına yönelik çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye gitti. MSB de yangını kontrol altına almak için bölgeye destek gönderdi. Yangın nedeniyle bölgeye yakın yerleşim alanındaki evler tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı son dakika açıklamasında yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Soylu ise "Yangın başladığı andan itibaren sosyal medya şeytanlığı devreye girdi, çok açık söylüyorum. Allah'tan korkmaz, milletten utanmaz bir tayfa var" ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.
Ukrayna ülkenin güneyindeki Herson bölgesinde Rus ordusuna karşı taarruz operasyonu yürütüyor
Dünya

Ukrayna ülkenin güneyindeki Herson bölgesinde Rus ordusuna karşı taarruz operasyonu yürütüyor

Ukrayna’nın Güney Savunma Kuvvetlerinin Basın Servisi Başkanı Nataliya Gumenyuk, yerel televizyon kanallarının ortak canlı yayınında yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesinde taarruz operasyonu yürüttüklerini ancak Rus birliklerinden kontrolleri geri alınan yerleşimlerin güvenlik açısından açıklanmadığını belirtti.
Öldürdükleri şahsı yol kenarına atmışlardı: Maktulün damadı yakalandı
Gündem

Öldürdükleri şahsı yol kenarına atmışlardı: Maktulün damadı yakalandı

İstanbul Başakşehir Olimpiyat Stadına giden yan yolda ağaçlık alanda erkek ceset bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemede şahsın silahla kafasından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Güvenlik kameralarından yapılan incelemeler sonucunda şüpheli şahsın, maktulün damadı olduğu belirlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.