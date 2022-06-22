Kuran kursları ne zaman başlıyor? 2022 yaz kuran kursu başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

Okulların kapanması ve yaz tatilinin başlaması ile birlikte çocuklarının din eğitimi almasını isteyen ebeveynler "Diyanet yaz kuran kursu ne zaman başlayacak 2022? Kurs ne kadar sürecek?" sorularını araştırmaya başladı İşte kuran kursu kayıt tarihleri..
YAZ KURAN KURSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yaz Kur'an kursları başvuru ve kayıt tarihleri duyuruldu. Buna göre kurslar 27 Haziran'da başlayıp 26 Ağustos'ta sona erecek.
DİYANET YAZ KURAN KURSLARI NE KADAR SÜRECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde 8 hafta süreyle tek dönem halinde planlanan Yaz Kur'an Kursları'nda eğitim almak isteyen öğrenciler, bulundukları il veya ilçede açılan kursları https://dibbys.diyanet.gov.tr/... web sitesinden öğrenebilecek.
YAZ KURAN KURSU BAŞVURU TARİHLERİ
Kayıtlar ise 20 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında gerek öğrencinin kendisi gerek velisi tarafından yapılabilecek.