Yeşilay Haftası, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanıyor. Okullarda düzenlenen etkinlikler, pano çalışmaları ve bilinçlendirme faaliyetleriyle desteklenen bu özel hafta, tütün, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklara karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Yeşilay Haftası Mesajları 2025

"Sağlıklı bir hayat için Yeşilay ile adım at! Zararlı alışkanlıklara karşı dur, geleceğine sahip çık!"

"Bütün alışkanlıklar seni şekillendirir, sağlıklı bir yaşam için doğru tercihler yap!"

"Yeşilay Haftası'nda, sağlıklı bir yaşamı tercih et, bağımlılıklara karşı dur!"

"Alkol, sigara, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığına ‘Hayır!’ demek için bu hafta tam zamanı!"

"Zararlı alışkanlıklar hayatımızı kısıtlar, Yeşilay ile özgürlüğü seç!"

"Bilinçli ve sağlıklı nesiller oluşturma yolunda mücadelesini sürdüren Yeşilay'ın ve tüm gönüllülerinin Yeşilay Haftası kutlu olsun."

"1-7 Mart Yeşilay Haftası, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek için önemli bir fırsat! Bağımlılıklardan uzak, özgür bir hayat senin elinde!"

"Sağlıklı nesiller, bağımsız yarınlar! Yeşilay Haftası kutlu olsun."

"Bağımlılıklara değil, hayata bağlan!"







