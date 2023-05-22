ÖSYM, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi açıklandı. YKS 2023 ne zaman? ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, YKS 2023 oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.

ÖSYM, 2023 YKS Sınav Giriş Belgelerini adayların erişimine açıp açmadığı sorgulanıyor. Bu yıl üniversite sınavı 17-18 Haziran tarihinde yapılacak. YKS sınav yerleri ise genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 7 Haziran tarihinde olacak.