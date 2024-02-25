"YKS başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? YKS başvuruları uzatılacak mı, kaç gün sürecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temel Yetenek Testi (TYT) Alan Yetenek Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) üzere YKS'nin üç oturumu için başvurular ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden yapılıyor. Peki YKS başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? YKS başvuruları uzatılacak mı, kaç gün sürecek?

YKS BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan bilgiye göre YKS 2024 1 Şubat 2024 Perşembe günü başlayan YKS başvuru süreci 26 Şubat salı günü sona erecek.





YKS NE ZAMAN 2024?

Üç oturum halinde yapılacak olan YKS yani üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu olan AYT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. YDT ise AYT'nin hemen ardından aynı gün yani 9 Haziran Pazar günü yapılacak.





YKS SINAVI OTURUM TARİHLERİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 08.06.2024





Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 09.06.2024





Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 09.06.2024





YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS oturumları için başvuru ücreti sınav kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte belli oldu.





2023-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;





Sadece TYT’ye girecek adaylar 115,00 TL,





TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL,





TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatıracaklardır.





YKS SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?