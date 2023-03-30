Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini, bahar dönemindeki ara sınavların ise uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını açıkladı. Peki yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte YÖK'ün üniversite kararlarına ilişkin detaylar.