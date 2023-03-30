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Üniversitelerde devamsızlık var mı?

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. 17 Şubat 2023 tarihinde deprem nedeniyle 2022-23 eğitim öğretimin uzaktan öğretim olmasına karar verilmişti. Bu kararın ardından ''Üniversitelerde devamsızlık olacak mı?'' sorusu tekrar gündeme geldi. Peki Üniversitelerde devamsızlık olacak mı? İşte detaylar.

16:26 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Üniversitelerde devamsızlık var mı?

Üniversitelerde devamsızlık var mı?

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÜNİVERSİTELERDE DEVAMSIZLIK OLACAK MI?

YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

YÖK Başkanı Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılacağını bildirdi.



#YÖK Başkanı
#Erol Özvar
#üniversite
#bahar dönemi
44 dakika önce
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