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ÖSYM YÖS 2023 için geri sayım başladı

13 yıl aradan sonra uygulanacak YÖS 'Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Sınavı' için geri sayım başladı. YÖS 2023 sınavı giriş belgeleri ve sınavın yapılacağı iller de belli oldu.

12:54 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
YÖS 2023

YÖS 2023

Yükseköğretim Kurulu'nun yurt dışından yabancı öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak üzere başlattığı Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Sınavı (TR-YÖS), 29 Ocak 2023 tarihinde yapılacak.

YÖS HANGİ İLLERDE YAPILACAK 2023?

Sınav, Türkiye’de 17 ilde ve yurt dışında Kuzey Kıbrıs Türk Kesimi dahil olmak üzere 9 ülkede toplam 27 sınav merkezinde uygulanacak.

Yurt içinde Adana, Ankara, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Kahramanmaraş, Mardin, Trabzon, Şanlıurfa, Van ve Kilis’te düzenlenecek sınav yurt dışında;

KKTC, Sudan, Etiyopya, Tunus, Suudi Arabistan, Cezayir, Kazakistan, Kırgızistan, Almanya, Azerbaycan, Endonezya, Lübnan, Pakistan, Özbekistan, İran, Türkmenistan, Afganistan, Çad, Libya, Nijerya, Nijer, Senegal ve Ürdün’de uygulanacak.

YÖS'TE KAÇ SORU SORULUYOR?

Geçerlilik süresi 2 yıl olan sınavda adaylara sayısal yetenek testinden 40 soru, temel matematik testinden 40 soru olmak üzere toplam 80 soru sorulacak. Sınav; Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak gerçekleştirilecek.

"13 YIL ARADAN SONRA YÖS UYGULANACAK"

ÖSYM’nin Türk üniversitelerine yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı hedeflediğini belirten ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, "Yarım asırlık tecrübemizle, her yıl ortalama 11 milyon adaya sınav yapmaktayız. ÖSYM olarak yeni taleplere cevap vermeyi ve bu doğrultuda sınav çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla 13 yıl aradan sonra YÖS'ü uygulayacağız." ifadelerini kullandı.



#yös
#yös 2023
#ösym
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ÖSYM YÖS 2023 için geri sayım başladı
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