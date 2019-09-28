Yukatel Denizlispor Kasımpaşa maç özeti ve önemli pozisyonları haberimizde.

DENİZLİSPOR KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ (İLK YARI)

Karşılaşmanın 4. dakikasında Rodallega, rakip defanstan aldığı topu orta sahada Sacko ile buluşturdu. Sağ kanattan gelen Sacko'nun kaleye vurduğu topu savunma önledi.

11. dakikada sol kanattan Aissati'nin ceza sahasına yaptığı ortada Rodallega, topu göğsüyle kontrol edip kaleye şut çekti. Top, yandan auta çıktı.

19. dakikada Kasımpaşa'dan Hajradinovic'in kullandığı korner atışı sonrası Yukatel Denizlispor kalesinde oluşan karambolde top ağlarla buluştu. Hakem, golden önce Thiam'ın Sackey'e yaptığı hareketi faul olarak değerlendirerek golü geçersiz saydı.

26. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında İlhan Depe'nin yerden vuruşunu kaleci Stackhowiak çıkardı, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

27. dakikada Murawski’nin savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega’nın vuruşunda, kaleci Fatih meşin yuvarlağı kornere çeldi.

36. dakikada topla buluşan Barrow'un pası sonrası kaleye şut çeken Rodallega, kaleci Fatih'i aşamadı.

45 3. dakikada Sacko'nun sağ kanattan ortaladığı topla buluşan Rodallega'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı. Barrow'un kullandığı köşe vuruşunda, Sackey'in kafayla vurduğu topu savunma çıkardı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

DENİZLİSPOR KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ İZLE

DENİZLİSPOR KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ (İKİNCİ YARI)

49. dakikada topu bir anda önünde bulan Murawski’nin ceza alanı dışından yaklaşık 20 metre uzaktan çektiği sert şutu kaleci Fatih son anda uzanarak güçlükle kornere çelmeyi başardı.

55. dakikada ceza alanı dışından yerden topa sert ve düzgün vuran Khalili’nin şutu direğinden yanından auta gitti.

65. dakikada Lopez’in korner noktası yakınından havadan yaptığı ortaya yükselen Rodallega’nın kafa şutu savunmaya çarparak yandan kornere çıktı.

67. dakikada Kahalili’nin ceza alanı dışından yerden yaptığı ortaya gelişine vuran Hajradinovic topu ağlara gönderdi. 1-0

80. dakikada yapılan havadan ortada topa yükselen Oscar Eduardo’nun yaptığı kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Ardından topu tamamlamak isteyen Rodallega’nın şutu ise savunmada kaldı.

89. dakikada orta sahadan gönderilen pasta topu göğsünden düzeltip ardından dönerek vuran Rodallega’nın sert şutu üstten auta gitti.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Deniz Caner Özaral xx

Yukatel Denizlispor: Stachowiak xx, Lopes xx, Rodallega xx, Murawski xx, Sacko xx (Olcay Şahan dk. 57 x), İsmail Aissati xx, Oğuz Yılmaz xx, Zakarya xx, Sapunaru xx, Barrow xx (Recep Niyaz dk. 76 x), İsaac Sackey xx (Oscar Eduardo dk. 69 x)

Yedekler: Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu, Mbamba, Sedat Şahintürk, Mehmet Akyüz, Oscar Eduardo, Recep Niyaz, Keremcan Akyüz, Zeki Yavru, Olcay Şahan

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Kasımpaşa: Fatih Öztürk xx, Youssef xx, David xx, Hajradinovic xx, Thıam xx (Yusuf Erdoğan dk. 83 x), Mustafa Pekdemek xx (Fernandes dk. 90 ?), Khalili xx, Ramadan xx, İlhan Depe xx (Özgür Çek dk. 72 x), Aytaç Kara xx, Veysel Sarı xx

Yedekler: Ramazan Köse, Uğurcan Yazğılı, Yusuf Erdoğan, Heintez, Olivier, Çağtay Kurukalıp, Fernandes, Furkan Çetinkaya, Özgür Çek, Azad Toptik

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Gol: Hajradinovic (dk. 67) (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Khalili, Fatih Öztürk (Kasımpaşa)