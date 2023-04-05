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Yürek Çıkmazı 19. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarından her hafta Salı akşamı saat 20.00’de yayınlanan Yürek Çıkmazı’nın yeni bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin son bölümünde Halil güne Ali Fuat’ın mesajıyla uyanır. Bir süre için oralarda olmayacağını söyleyen Ali Fuat, Zeynep’i Halil’e emanet eder. Halil bu zamansız gidişe bir anlam veremezken, üzücü bir haberle sarsılır. Gece tekneyle denize açılan Ali Fuat kayıptır. Hem bu haberi vermek ve hem de Zeynep’e Ali Fuat’ın kızı olduğu gerçeğini açıklamak Halil’e kalmıştır. Yürek Çıkmazı 18. bölümü YouTube’dan tek parça full izlemek ve 19. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

10:26 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yürek Çıkmazı 18. Bölüm Tek Parça

Yürek Çıkmazı 18. Bölüm Tek Parça

TRT 1’in sevilen dizilerinden Yürek Çıkmazı dün akşam 18. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÜREK ÇIKMAZI 18. BÖLÜM ÖZETİ

Bir kahve içimi sohbet için gittiği Kader’in evinden neredeyse kovularak ayrılan Yılmaz, kendine göre büyük bir haksızlığa uğramıştır. Aklandığı halde, kendini Kader’e anlatmaya başaramamıştır. Önce hırs yapsa da, gün geçtikçe Kader’in yokluğu canını daha çok acıtmaya başlar. Evdekileri Yılmaz’ın baskısından kurtarmak isteyen Seray, yeniden barışabilmeleri için dedesine bir yol gösterir. Yılmaz onu dinleyerek Kader’in kapısını tekrar çalarak, ondan kendisini tanıtmak için bir şans daha ister.

Halil de tıpkı babası gibi sevdiği kadının evinden tatsız bir şekilde ayrılır. Zeynep sevdiği adamın haksızlığa uğramasını hazmedemez ve evi terk eder. O geceyi bürosunda çalışarak geçirir. Salkım bebeğin izini bulmasına az kalmıştır. Caner araştırmasına destek verirken, Zeynep bilmeden adım adım kendi gerçeğine doğru yol alır.

Öte yandan Halil güne Ali Fuat’ın mesajıyla uyanır. Bir süre için oralarda olmayacağını söyleyen Ali Fuat, Zeynep’i Halil’e emanet eder. Halil bu zamansız gidişe bir anlam veremezken, üzücü bir haberle sarsılır.

Gece tekneyle denize açılan Ali Fuat kayıptır. Hem bu haberi vermek ve hem de Zeynep’e Ali Fuat’ın kızı olduğu gerçeğini açıklamak Halil’e kalmıştır.


YÜREK ÇIKMAZI 18. BÖLÜM TEK PARÇA FULL (YOUTUBE)



YÜREK ÇIKMAZI 19. BÖLÜM FRAGMANI


#Yürek Çıkmazı
#TRT 1
#Zeynep
#Ali Fuat
#Halil
42 dakika önce
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