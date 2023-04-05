TRT 1’in sevilen dizilerinden Yürek Çıkmazı dün akşam 18. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÜREK ÇIKMAZI 18. BÖLÜM ÖZETİ

Bir kahve içimi sohbet için gittiği Kader’in evinden neredeyse kovularak ayrılan Yılmaz, kendine göre büyük bir haksızlığa uğramıştır. Aklandığı halde, kendini Kader’e anlatmaya başaramamıştır. Önce hırs yapsa da, gün geçtikçe Kader’in yokluğu canını daha çok acıtmaya başlar. Evdekileri Yılmaz’ın baskısından kurtarmak isteyen Seray, yeniden barışabilmeleri için dedesine bir yol gösterir. Yılmaz onu dinleyerek Kader’in kapısını tekrar çalarak, ondan kendisini tanıtmak için bir şans daha ister.

Halil de tıpkı babası gibi sevdiği kadının evinden tatsız bir şekilde ayrılır. Zeynep sevdiği adamın haksızlığa uğramasını hazmedemez ve evi terk eder. O geceyi bürosunda çalışarak geçirir. Salkım bebeğin izini bulmasına az kalmıştır. Caner araştırmasına destek verirken, Zeynep bilmeden adım adım kendi gerçeğine doğru yol alır.

Öte yandan Halil güne Ali Fuat’ın mesajıyla uyanır. Bir süre için oralarda olmayacağını söyleyen Ali Fuat, Zeynep’i Halil’e emanet eder. Halil bu zamansız gidişe bir anlam veremezken, üzücü bir haberle sarsılır.

Gece tekneyle denize açılan Ali Fuat kayıptır. Hem bu haberi vermek ve hem de Zeynep’e Ali Fuat’ın kızı olduğu gerçeğini açıklamak Halil’e kalmıştır.





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YÜREK ÇIKMAZI 19. BÖLÜM FRAGMANI



