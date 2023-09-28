Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından Zabıt Katibi atamaları hakkında açıklama geldi. Bakan Tunç soruları cevapları. Sorular içerisinde 20 bin Zabıt Katibi alımları da vardı.

"20 bini aşkın zabıt katibimizin alımıyla ilgili daha önce Cumhurbaşkanı'mızın da açıkladığı bir husus vardı. Bunların sınavları ve mülakatları yapıldı. Son değerlendirmeler yapılıyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde bu açıklama yapılacak."