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20 bin Zabıt Katipliği sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Tunç açıkladı

Adalet Bakanlığı bünyesine yapılacak memur alımlarına ilişkin son açıklamalar takip ediliyor. Adalet Bakanlığı 2023 yılı Zabıt katibi alımları yapılacak mı? Bakan Yılmaz Tunç 20 bin Zabıt katibi alımı hakkında açıklama yaptı. 20 bin Zabıt Katibi alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

17:01 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 20 bini aşkın zabıt katibi alımıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

20 Bin Zabıt Katibi Alımı İçin Açıklama Geldi!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından Zabıt Katibi atamaları hakkında açıklama geldi. Bakan Tunç soruları cevapları. Sorular içerisinde 20 bin Zabıt Katibi alımları da vardı.

Yılmaz tunç 20 bin Zabıt Katibi atamalarında mülakat işlemleri hakkında soruya şu cevabı verdi;

"20 bini aşkın zabıt katibimizin alımıyla ilgili daha önce Cumhurbaşkanı'mızın da açıkladığı bir husus vardı. Bunların sınavları ve mülakatları yapıldı. Son değerlendirmeler yapılıyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde bu açıklama yapılacak."





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