Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 20 bini aşkın zabıt katibi alımıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
20 Bin Zabıt Katibi Alımı İçin Açıklama Geldi!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından Zabıt Katibi atamaları hakkında açıklama geldi. Bakan Tunç soruları cevapları. Sorular içerisinde 20 bin Zabıt Katibi alımları da vardı.
Yılmaz tunç 20 bin Zabıt Katibi atamalarında mülakat işlemleri hakkında soruya şu cevabı verdi;
"20 bini aşkın zabıt katibimizin alımıyla ilgili daha önce Cumhurbaşkanı'mızın da açıkladığı bir husus vardı. Bunların sınavları ve mülakatları yapıldı. Son değerlendirmeler yapılıyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde bu açıklama yapılacak."