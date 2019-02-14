ZEN 2019 Sevgililer Günü Kampanyası

Sevgililer günü bir gün değil her gün özel diyenler için ömür boyu sizinle olacak mücevherlerle tanışın. Sevgilinize aşkınızı en güzel şekilde anlatacak hediyeler için Zen pırlantanın özel tasarımlarıyla tanışın. Zen pırlanta mücevherlerde yarattığı romantik dokunuşlarla sonsuz aşkı ve sevgiyi en güzel şekilde yansıtıyor. Işıltının fazlasıyla öne çıktığı 14 Şubat’ta, pırlantanın büyüsünü sonsuza dek yaşayın! Sezonun en trend modelleri için birbirinden güzel koleksiyonlarımızı keşfedin.

Size özel anlarda yanınızda…

Milyonlarca yıldır dünyada, yer altında oluşan pırlantalar usta ellerde işleniyor. Hayatınızdaki en özel kişiye en değerli hediye… Pırlanta simgeledikleri, tutkusu ve ışığıyla tektaş Sevgililer Günü'nde verilebilecek en anlamlı hediye. Zen Pırlanta, 14 Şubat’ta hediye edilebilecek zarif modeller hazırladı. %40 ve %50 indirimli fiyatlarla satışa sunulan modeller arasında vazgeçilmez klasikler zentaş, beştaş, tamturlardan hediye ettiğiniz kişinin günün her saati kullanabileceği kolye uçları, bilekliklere kadar birçok seçenek yer alıyor. Erkekler için ise özel bir armağan olacak pırlantalı saat, kravat, kol düğmesi, kalem, cüzdan, kemer gibi pırlantalı aksesuarlar Zen Pırlanta'nın Sevgililer Günü hediye seçenekleri

arasında yer alıyor.

Pırlanta tektaş kategorisi için: https://www.zenpirlanta.com/pirlanta-yuzukler/tektas-yuzukler

Zen Pırlanta’dan Sevgililer Günü’ne özel fırsatlarla birlikte pırlantalı “Aşkın Ritmi kolye” hediye!

Özel günleri farklı hediyelerle kutlayan Zen Pırlanta, bu Sevgililer Günü için de özel bir armağan hazırladı. 14 Şubat’a kadar Zen Pırlanta mağazalarından ve zenpirlanta.com adresindeki sanal mağazadan yapılacak 2000TL ve üzeri alışverişlerde “pırlantalı aşkın ritmi kolye” hediye ediyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız;

https://www.zenpirlanta.com







