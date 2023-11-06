Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı dün oynanan 7 maç ile start verdi. Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Kasımpaşa ve Alanyaspor dün rakiplerini yenerek 4. tura yükseldi. 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Manisa FK ve Keçiörengücü 4. tura yükselen diğer takımlar oldu. Bugün Türkiye Kupasında toplamda 23 maç oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün hangi maçlar var? İşte kupada günün maç programı.