Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oluyor. Kupada kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Kura Çekimi 7 Kasım Salı günü yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmelerinde hangi takımlar var?
Kupanın bu turunda 3. eleme turunu geçen 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.