Zorlu Nakliyat olarak büyük evden eve nakliyat ve Şehirler arası nakliyat parça eşya taşıma eşyaların paketlenmesinde baloncuklu naylon adını verdiğimiz malzemeden kullanmaktayız. Hiçbir biçimde Patpat ile paketleme prosedürü uygulanmamaktadır. Taşıma esnasında birçok paketleme, nakliye, eşyaların eve teslimi ve evde kolilerin açılması mobilyaların yerleştirilmesi, demonte edilen mobilyaların yeniden monte edilmeleri özenlı bir şekilde yapılmaktadır.

https://www.sehirlerarasinakliye.biz/

Vazo porselen tabak v.b. eşyalar ilk önce beyaz kağıda sarılır. Daha sonra özel mukavva kutulara istiflenir. Balonlu naylonlarla muhafaza edilen eşyalar bant yapıştırıcıyla sarmalanır. Cam eşyalarınız son derce temiz beyaz cam kağıtları ile sarılmaktadır.

Mermer, büyük cam ve ayna için özel tahta kafes imalatı, antika eşyalar içinde özel bir paketleme yapılmaktadır. Evinizde temizliğe en fazla önem verdiğiniz yatak, baza ve aynısı kirlenme riski oluşabilecek eşyalarınız ilk olarak streç film ile sarılır daha sonra yine kullanmış olduğumuz ve oldukça temiz olan baloncuklu naylonlarla paketlenir.

Giysilerin taşınmasında özel askılı giysi dolapları kullanılmaktadır. Zorlu Evden Eve Nakliyat olarak siz dşayetli müşterilerimizin eşyalarını kendi eşyamızmış gibi görerek maksimum özen ve minimum Hatayla taşımalarınızı gerçekleşmekteyiz.

En ufak detaylarına kadar en kusursuz tarzda bilinçli, dikkatli, kaliteli bir biçimde günün şartlarına makul olarak nakliye işleriniz gerçekleştirilir. Biz sizin için gerekli olan her şeyi biliyor, yapılması gereken her şeyi uzun yıllardan beri en eksikliksuz biçimde yapıyoruz. Sizlere ise yalnızca Zorlu Nakliyat ile taşınmanın vermiş olduğu basitlık, rahat ve huzuru yaşama ilavetenlığı kalıyor. Kalitesiz, bilinçsiz deneyimiz, güvencesiz ve müşteri memnuniyetsiz hizmet, HİZMET DEĞİLDİR!.

https://www.zorlunakliyat.com/