0.99 faizli kredi ve 120 aya kadar vade imkanı: TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere müjde geldi

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ihale süreci tamamlandı ve başvuru süreci için geri sayım başladı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için ödeme planı ve başvuru şartları netleşti. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda peşinatsız ödeme, azalan taksit seçenekleri ve düşük faizli kredi imkanları sunulacak. İşte TOKİ başvurusu ile ilgili merak edilen detaylar…
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dar gelirli vatandaşlar için başlatılan 250 bin konutluk TOKİ projesinin ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu. Resmi başvuru tarihinin ise bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.
Yeni ödeme seçenekleriyle ilgili yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara üç farklı ödeme planı sunulacak. Bu seçenekler şunlar:
Bu projeyle, 81 ilde toplamda 4500 konut satışa sunulacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan kampanya kapsamında, şu ana kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa edildi ve 312 bin konutun yapımı devam ediyor. Ayrıca, İlk Evim Projesi'nde 88 bin 743 konut için ihale gerçekleştirilmiş durumda.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 250 bin konut başvurusu e-Devlet üzerinden alınacak ve başvuru ekranının yakında aktif olması bekleniyor.
Başvuru için belirlenen şartlar şöyle;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
Daha önce TOKİ’den konut sahibi olmamış olmak gibi kriterler yer alıyor.