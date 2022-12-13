Kar yağışı yaklaşıyor! İstanbul, Ankara, İzmir'de ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 13 Aralık hava durumu tahminleri açıklandı. Antalya başta olmak üzere kıyı bölgelerde etkili olan sel ve kuvvetli yağışın ardından yeni uyarı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN, HANGİ İLLERDE BAŞLAYACAK?

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, yaptığı değerlendirmede Asıl soğuk havalar ise Aralık’ın 10-15’i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak. Aralık'ın 20’sinden sonra özellikle yılbaşından sonra ise 2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz. Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek.” ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?

Meteoroloji değerlendirmelerinde İstanbul, Ankara ve İzmir için önümüzdeki 5 gün içerisinde kar yağışı yer almıyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi'ndeki toplantıya, Ekrem İmamoğlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yerlikaya, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları başlamadan önce ulaşımın, iletişimin, enerjinin kesintiye uğramaması amacı ve İstanbulluların hayatını kolaylaştırıcı tedbirleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Geçen kış yaşanan yoğun kar yağışı öncesi ve sonrasında uygulanan tedbirleri ve organizasyonu çok daha etkin ve verimli kılmayı amaçladıklarını vurgulayan Yerlikaya, bugün kurumların alınacak tedbirlere ilişkin yapacakları sunumları hep birlikte değerlendireceklerini aktardı.

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Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün aşırı ya da kuvvetli yağış ihtimaline dair bildirimi doğrultusunda, ilgili vali yardımcılarının sorumlu bulundukları bölgelerde aktif görevli olacaklarına işaret ederek, acil hallerde vatandaşa beslenme-ikram hizmeti sunmak üzere Kızılayın 101 noktada, 162 araç, 300 personel ve 2 bin gönüllü ile görev yapacağını anlattı.

Vali Yerlikaya, "İlimizde müdahale noktası olarak belirlenen ve müdahale ekiplerinin bekleyeceği, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Jandarma, Emniyet, Sağlık ve Kızılay ekiplerinin bulunacağı noktalar dijital harita sistemi üzerinde işlendi." bilgisini verdi.

Olumsuz hava koşullarıyla ilgili tahminleri risk azaltma açısından önemsediklerine dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:

"AFAD kurulduktan hemen sonra Türkiye Afet Müdahale Planı ve çalışma grupları oluşturuldu. AFAD, Valilik ve AKOM ile birlikte ortak bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte olası bir afet durumunda hemen irtibata geçiyoruz. Afet bilgisini Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alıyoruz ve vatandaşlarımızı medya aracılığıyla bilgilendiriyoruz. İstanbul'umuzda kar ve buzlanmayla mücadele hazırlıklarımızı tamamladık. Keşke diye bir cümle kurmaktansa hayatı yavaşlatarak tedbirimizi alıp uygulamaya geçmek en önemlisi. Olumsuz hava koşulları ve karla mücadele tedbirlerini yeniden gözden geçirdiğimiz bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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Vali Yerlikaya, bugün il genelinde devlet yolları ve diğer yollarda yapılabilecek işlerin koordinasyonunu konuşacaklarını ifade ederek, "Tüm hazırlıklarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Kazasız, belasız, sıkıntısız bir kış olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

İZMİR HAVA DURUMU

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışın gece saatlerinden itibaren İzmir genelinde etkisini göstereceği belirtildi. Açıklamada, "Bugün ilk saatlerden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Yağışın bu gece saatlerinde başlayacağı gece yarısı etkisini kaybedeceği belirtildi.

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ANKARA HAVA DURUMU

Ankara Valiliği, bugün kentte beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün Ankara'nın kuzey ve batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (13 ARALIK 2022)

Hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Çanakkale çevrelerinin, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bugün kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 8°C

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Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kıyları ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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A.KARAHİSAR 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

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Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in, bugün Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğu kesimleri ile bugün kuzeybatı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatler ile bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı sağanak yağışlı

KAYSERİ 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 6°C, 14°C

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Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile bugün bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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ZONGULDAK 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz'in, gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde yağmur ve sağanak, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bugün Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

RİZE 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

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SAMSUN 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

TRABZON 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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AĞRI -3°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ERZURUM -1°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

MALATYA 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

VAN 2°C, 6°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batı kesimleri le zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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DİYARBAKIR 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN 7°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı Sağanak yağışlı