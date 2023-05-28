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İl İl 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları

Türkiye, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimleri için sandığa akın etti. İlk turda en yüksek oyu alan Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. cumhurbaşkanlığı için yarıştı. 2. tur seçim sonuçları, il il cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları, hangi ilde hangi partinin adayı önde, Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu önde gibi seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak Yenişafak.com’dan takip edebilirsiniz.

18:02 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
2. Tur Türkiye Seçim Sonuçları: Hangi İlde Kim Önde?

2. Tur Türkiye Seçim Sonuçları: Hangi İlde Kim Önde?

Cumhurbaşkanı 2. tur Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Oy verme süreci saat 17.00'ye kadar sürdü. Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. 60 milyondan fazla seçmenin olduğu yurt içinde vatandaşlar
için sandıklara koştu. Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan kimlik kartı ile resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabildi.

2. Tur Türkiye Seçim Sonuçları Hangi İlde Kim Önde?

2023 cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla belli oluyor. Seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranları da belli oluyor. Seçim sonuçlarına ilişkin canlı oy oranlarını yenisafak.com seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi: Erdoğan'ın oy oranı

14 Mayıs’taki ilk turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52 ile seçimi önde tamamladı.

Erdoğan’ın en yüksek oy oranlarına Karadeniz’de ulaştığı görülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde en yüksek oy oranına sahip.

Erdoğan’ın en yüksek oy oranı: Bayburt, Gümüşhane ve Rize

Recep Tayyip Erdoğan en yüksek oy oranına yüzde 78,7 ile Bayburt’ta ulaştı. Gümüşhane (yüzde 74,4) ve Rize (yüzde 72,8) bu ili izliyor. Yozgat, Çankırı, Kahramanmaraş ve Aksaray Erdoğan’ın yüzde 70’in üstünde oy aldığı diğer şehirler.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi: Kılıçdaroğlu'nun oy oranı

14 Mayıs’ta Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu ise Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde en yüksek oy oranına sahip.

Kılıçdaroğlu’nun en yüksek oy oranı: Tunceli, Şırnak ve Hakkâri

Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yüksek oy aldığı il ise yüzde 80,3 ile Tunceli. Ardından Şırnak (yüzde 75,8), Hakkâri (yüzde 72,3) ve Diyarbakır (yüzde 72) geliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu Edirne (yüzde 63,5), İzmir (yüzde 63,3) ve Muğla’da (yüzde 62,9) yüzde 60 barajını aşmayı başardı. Türkiye geneline bakıldığında ise Kemal Kılıçdaroğlu 25 ilde yüzde 50’den daha fazla oy aldı. Erdoğan ise 34 ilde yüzde 60’dan; 46 şehirde de yüzde 50’den fazla oy aldı.


#2. Tur Türkiye Seçim Sonuçları
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Zonguldak Zonguldak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları