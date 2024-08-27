2 yeni şirket halka arz ediliyor! Özata Denizcilik ile Cem Zeytin halka arz ne zaman ve kaç lot verir? İşte 26-30 Ağustos bu hafta halka arz takvimi

Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Cem Zeytin AŞ bu hafta halka arz olacak. Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. şirketi talep toplama takvimi araştırılırken şirketin halka arz büyüklüğü 1.4 milyar TL olarak duyuruldu. Cem Zeytin halka arz büyüklüğü 1. 5 milyar TL ve halka açıklığı da yüzde 24.88 olacak. Şirket bireysele eşit dağıtım yolu ile talep toplayacak. Cem Zeytin halka arzı ne zaman, ne kadar?

Özata Denizcilik halka arz takvimi

PK'nın haftalık bülteninde yer alan kararlara göre, Özata Denizcilik'in 60 milyon TL olan sermayesinin 71,35 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 11,35 milyon TL ile şirketin mevcut tek ortağı Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sahip olduğu 2 milyon TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 13,35 milyon TL'lik paylar halka arza sunulacak. 1 TL nominal değerli paylar, 105,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa çıkarılacak.

ÖZATA DENİZCİLİK KAÇ LOT DAĞITACAK?

Firma, 13 milyon 350 bin lot dağıtacak, olası lot dağıtımı şu şekilde;

- 300 Bin katılım ~ 23 Lot (2415 TL).

- 700 Bin katılım ~ 10 Lot (1050 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (630 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (525 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (420 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 3 Lot (315 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 3 Lot (315 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 2 Lot (210 TL).

Cem Zeytin halka arz takvimi

Cem Zeytin halka arzı 29 Ağustos, 2-3 Eylül tarihlerinde olacak. 15.30 TL'den talep toplayacak.

Şirketin halka arzı katılım endeksine uygun değildir. Cem Zeytin'in olası dağıtılacak pay miktarı ise şöyle;

- 300 Bin katılım ~ 200 Lot (3060 TL).

- 700 Bin katılım ~ 86 Lot (1315 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 55 Lot (841 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 40 Lot (612 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 32 Lot (489 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 27 Lot (413 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (351 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (306 TL).



