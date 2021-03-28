Özgün 2021 AÖF 2 dönem sınavları nasıl, ne zaman yapılacak? AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ve takvimi
ÖZGÜN HABERLER

2021 AÖF 2. dönem sınavları nasıl, ne zaman yapılacak? AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ve takvimi

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav tarihleri ve takvimi için detayları araştırıyor. Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi öğrencileri kayıt işlemleri ve ders seçimlerini gerçekleştirdikten sonra vize sınavlarına girmek için hazırlanıyor. Açıktan üniversite okuyan öğrenciler, sınavlarına ilk dönemde olduğu gibi online olarak katılacaklar. Öğrencilerin, ikinci dönem sınavlarına katılabilmek için kayıt yenileme işlemlerini yapmış olmaları gerekiyor. Haberimizde yer alan 2021 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ve takvimi detaylarını açıktan üniversite okuyan öğrenciler için hazırladık. Peki, 2021 AÖF 2. dönem sınavları nasıl, ne zaman yapılacak?

Haber Merkezi Yeni Şafak
2021 AÖF 2. dönem sınavları nasıl, ne zaman yapılacak? AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ve takvimi
2021 AÖF 2. dönem sınavları nasıl, ne zaman yapılacak? AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ve takvimi​

Açıktan üniversite okuyan öğrencilerin gündeminde 2021 AÖF sınavları nasıl, ne zaman yapılacak soruları yer alıyor. Buna göre, AÖF sınav tarihleri ile takvimi yakından takip ediliyor. 1. güz dönemi sınavları online yapılan öğrenciler şimdi hazırlandıkları bahar dönemi sınavları da online olarak gerçekleştirilecek. Kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler ise AÖF sınav tarihleri için detayları yakından takip etmeye başladı. Peki, AÖF 2. dönem sınavları nasıl, ne zaman yapılacak? İşte, 2021 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ve takvimi hakkında detaylar.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ VE SINAV TAKVİMİ

Açık üniversite okuyan öğrenciler, AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ve sınav takvimi hakkında detayları merak ediyor. Son duyurular ilgili kurumların resmi sitesinden takip edilirken AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre AÖF vize sınavları 10-19 Nisan arasında gerçekleşecek. İşte, AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ve takvimi:

AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ve takvimi
AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ve takvimi
  • Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
  • Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021
  • Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak bahar dönemi vize sınavlarının tarihleri belirlendi. Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı.

2 ve 6.yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021

4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021

Final sınavı: 9-30 Mayıs'ta düzenlenecek.

Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

ENGELLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BAHAR DÖNEMİ SINAV DUYURUSU

Açıköğretim Sisteminde Dezavantajlı ve Engelli Öğrenci grubunda kayıtlı olan ve sınav engel durumunda “okuyucu-işaretleyici gözetmen yardımı’’ talebinde bulunmuş öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (online) Ara Sınavlarına refakatçi eşliğinde evinde ya da bulunduğu ilde yer alan Açıköğretim Bürolarında girebilecektir. Bu durumda olan öğrenciler, talep etmeleri halinde, engelsizaof.anadolu.edu.tr adresinde yayımlanacak form üzerinden 29-30-31 Mart tarihlerinde başvurmaları gerekmektedir.

Sınava ilişkin talepte bulunan öğrenciler, AÖSDESTEK İletişim ve Çözüm Masası tarafından randevu oluşturulmak üzere aranacaktır.

*COVID-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde ülke genelinde uygulanabilecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ihtimaline karşı randevular sadece 12 Nisan Pazartesi günü 2. ve 6. yarıyıl derslerinden, 19 Nisan Pazartesi günü 4.ve 8. yarıyıl derslerinden oluşturulacaktır.

*COVID-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde, randevu oluşturacak öğrencilerimizin ülke genelinde alınabilecek ilave kısıtlamalar/önlemler doğrultusunda randevu verilmiş olsa da sınavlarına kendi imkanları ile katılmak için hazır bulunması önerilmektedir.

*2020-2021 Öğretim Yılı Bahar dönemi Çevrimiçi (online) olarak yapılacak olan Ara Sınavlara refakatçi eşliğinde ya da AÖF bürosunda katılacak öğrencilerin HES kodu bulunmalıdır.

Abone Ol Google News
Rutte dördüncü kez zaferini ilan etti

Rutte dördüncü kez zaferini ilan etti

İslamofobik Wilders seçimlerin kaybedeni
Makinelerin adamı şimdi sirke satıyor

Makinelerin adamı şimdi sirke satıyor

​Tüm kariyerini bu iş için çöpe attı.
Denizde ikinci olacak

Denizde ikinci olacak

Hızla süren inşaatın yüzde 80'i tamamlandı.

​Kanlar içinde inlerken çöplükte bulunmuştu.

​50 sabıka kaydı çıktı

​100 kiloluk kasayı kucaklarında taşıyarak kaçırdılar.

Mahkeme kararını verdi: 48 eşit taksite bölünecek.

​Araçlarını birbirine çarptırarak ilerleyen sürücüler yakalandı.

Ölecek diye kesilen inekten beş buzağı çıktı.

Asker uğurlamasında adeta terör estirdiler.

Feci kaza sonrası acı detaylar ortaya çıktı.
Afyonkarahisar'da deprem

Afyonkarahisar'da deprem

​AFAD: Deprem saat 10.47'de meydana geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.