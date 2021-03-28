2021 AÖF 2. dönem sınavları nasıl, ne zaman yapılacak? AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ve takvimi​

Açıktan üniversite okuyan öğrencilerin gündeminde 2021 AÖF sınavları nasıl, ne zaman yapılacak soruları yer alıyor. Buna göre, AÖF sınav tarihleri ile takvimi yakından takip ediliyor. 1. güz dönemi sınavları online yapılan öğrenciler şimdi hazırlandıkları bahar dönemi sınavları da online olarak gerçekleştirilecek. Kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler ise AÖF sınav tarihleri için detayları yakından takip etmeye başladı. Peki, AÖF 2. dönem sınavları nasıl, ne zaman yapılacak? İşte, 2021 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ve takvimi hakkında detaylar.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ VE SINAV TAKVİMİ

Açık üniversite okuyan öğrenciler, AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ve sınav takvimi hakkında detayları merak ediyor. Son duyurular ilgili kurumların resmi sitesinden takip edilirken AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre AÖF vize sınavları 10-19 Nisan arasında gerçekleşecek. İşte, AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ve takvimi:

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AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ve takvimi

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak bahar dönemi vize sınavlarının tarihleri belirlendi. Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı.

2 ve 6.yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021

4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021

Final sınavı: 9-30 Mayıs'ta düzenlenecek.

Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.

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AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

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ENGELLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BAHAR DÖNEMİ SINAV DUYURUSU

Açıköğretim Sisteminde Dezavantajlı ve Engelli Öğrenci grubunda kayıtlı olan ve sınav engel durumunda “okuyucu-işaretleyici gözetmen yardımı’’ talebinde bulunmuş öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (online) Ara Sınavlarına refakatçi eşliğinde evinde ya da bulunduğu ilde yer alan Açıköğretim Bürolarında girebilecektir. Bu durumda olan öğrenciler, talep etmeleri halinde, engelsizaof.anadolu.edu.tr adresinde yayımlanacak form üzerinden 29-30-31 Mart tarihlerinde başvurmaları gerekmektedir.

Sınava ilişkin talepte bulunan öğrenciler, AÖSDESTEK İletişim ve Çözüm Masası tarafından randevu oluşturulmak üzere aranacaktır.

*COVID-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde ülke genelinde uygulanabilecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ihtimaline karşı randevular sadece 12 Nisan Pazartesi günü 2. ve 6. yarıyıl derslerinden, 19 Nisan Pazartesi günü 4.ve 8. yarıyıl derslerinden oluşturulacaktır.

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*COVID-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde, randevu oluşturacak öğrencilerimizin ülke genelinde alınabilecek ilave kısıtlamalar/önlemler doğrultusunda randevu verilmiş olsa da sınavlarına kendi imkanları ile katılmak için hazır bulunması önerilmektedir.

*2020-2021 Öğretim Yılı Bahar dönemi Çevrimiçi (online) olarak yapılacak olan Ara Sınavlara refakatçi eşliğinde ya da AÖF bürosunda katılacak öğrencilerin HES kodu bulunmalıdır.