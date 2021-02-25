2021 Araç Muayene Ücreti Ne Kadar? Araç Muayenesinde Bulunması Gerekenler Nelerdir?

2021 araç muayene ücretlerine bu yıl tam tamına %9,11 oranında zam yapıldı.

Araç Muayenesi için Gerekli Belgeler



Araç muayenesi yaptırmadan önce hazırlanması gereken birkaç belge vardır. Motorlu ve motorsuz araçların trafikteki yeterliliklerini ölçmek için yapılır. Sürücülerin muayene sürecini sorunsuz geçirmeleri için bazı belgelerin tam olması gerekmektedir. Bu belgeler ve yapılması gerekenler şunlardır:

• Eğer kayıtlı bir vergi ve ceza borcu varsa o ödenmelidir.



• Trafik sigortası yaptırılması gerekir.

• Egzoz emisyon ölçüm belgesi alınması gerekir.

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• Araç ekipmanları tamamlanmalıdır.

• Ruhsat gereklidir.

• Trafik sigortası poliçesi evraklar arasına konulmalıdır.

• Nüfus cüzdanı ve ehliyette evraklar arasında yerini almalıdır.

Bu işlemler tamamlanıp belgeleri hazırlandıktan sonra araç muayeneniz bir engele takılmadan yapılacaktır. Araç borucunuzun olmamasına dikkat edilmelidir. Borcu olan araçların muayeneleri yapılmamaktadır.

Araç Muayenesinde Araçta Bulunması Gereken Ekipmanlar

Araç muayenesi yapılırken aracın içinde olması gereken bazı eşyaların bulunması gereklidir.

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• İlkyardım çantası

• Yangın söndürücü

• Stepne

• Üçgen reflektör

Bu eşyaların bulunmaması durumunda araç muayenesi sırasında sorun çıkabilmektedir. Eşyaların eksiksiz olduğuna dikkat edilmelidir.

Araç Muayenesi Randevusu Nasıl Alınır?

Araç muayenesi randevusu almak için internet üzerinden TÜVTÜRK sayfasına girerek online randevu al seçeneğine tıklanarak randevu alınabilmektedir. Pazar günü hariç diğer günler saat sabah 8’den akşam 8’e kadar randevu alınabilmektedir. 0850 222 88 88 nolu çağrı hattını da arayarak randevu almak da mümkündür.

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Aracın son muayene süresi dolmadan muayene yaptırılması gerekir.

Araç Muayenesi Gecikme Ücreti

Araç muayenesi geciktirmek her ay %5 oranında faiz bedeli yansır. 2021 yılı zamlı oranla hesaplayacak olursak bir otomobil için araç muayene ücreti 372,88 TL iken 1 ay gecikmeli araç muayenesi ücreti 394,52 TL olacaktır.

Hem aracınızın sağlığı hem de bütçeniz için muayene işi aksatılmamalıdır.

Araç Muayenesi İçin Sigorta Gerekli Mi?

Araç muayenesi sigorta yaptırmak son derece önemlidir. Aksi halde aracınız muayene işleminden geçirilmeyecektir.

Sigortanız muayene gününüzden önce bitiyorsa önce sigorta başvurusunu yapmanız gerekmektedir. Sigorta başvurusu yapılıp işlemler tamamlandıktan sonra trafik sigortası belgenizi alıp araç muayenenizi yaptırma gidebilirsiniz.

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2021 Egzoz Emisyon Ücreti Ne Kadar?

Egzoz emisyon fiyatında 2021 içinde gelen zamla beraber 10 TL civarında bir artış olmuştur. 2020 yılı içerisinde 80 TL olan emisyon ücreti 1 Ocak 2021 itibari ile 90 TL’ye çıkartılmıştır.

Egzoz emisyon ölçümü araçlarından çıkan gaz değerlerine bakılmasıdır. Çevre sağlığı için önemli olan bu ölçüm Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olan TÜVTÜRK ya da herhangi bir egzoz muayenesi yapan bir yerde yapılabilir. He yerde muayene ücreti geçerlidir.

Egzoz Gazı Ne Zaman Ölçülmelidir?

Egzoz gazı ölçümü otomobiller için 3 yaş ve 3 yaşını aştığı zaman 2 yılda bir yapılması gerekir. Otomobil dışı motorlu taşıtlarda ise, 1 yaşından sonra her yıl gaz ölçümü yapılmalıdır.

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Gaz ölçüm işlemini randevu almadan yaptırmanız mümkündür.

Araç Muayenesi Kredi Kartı İle Ödenir Mi?

Araç muayenesi ödemeleri nakit olarak yapılmaktadır. Bu yüzden herhangi bir kredi kartı ve banka kartı ödemeleri geçmemektedir.

Araç Muayenesi Sorgulama

Araç muayenesi sorgulaması e-devlet uygulaması üzerinden yapılmaktadır. Gerekli bilgileriniz girdiğiniz zaman e-devlet üzerinden üzerine kayıtlı araç çıkacaktır. Oradan muayene durum sorgulaması yapabilirsiniz.