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Özgün 2022 Diyanet açıklaması Burun spreyi sıkmak orucu bozar mı?
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2022 Diyanet açıklaması: Burun spreyi sıkmak orucu bozar mı?

Huzurun, bereketin, muhabbetin ve kardeşliğin önemini anladığımız Ramazan ayına günler kaldı. Mübarek Ramazan ayının yaklaşmasıyla en çok merak edilen konuların arasında burun spreyinin orucu bozup, bozmadığı yer alıyor. Burun spreyi kullanmak orucu bozar mı? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Diyanet açıklaması: Burun spreyi sıkmak orucu bozar mı?
2022 Diyanet açıklaması: Burun spreyi sıkmak orucu bozar mı?

Huzurun, bereketin, muhabbetin ve kardeşliğin önemini anladığımız Ramazan ayına günler kaldı. Mübarek Ramazan ayının yaklaşmasıyla en çok merak edilen konuların arasında burun spreyinin orucu bozup, bozmadığı yer alıyor. Burun spreyi kullanmak orucu bozar mı? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Burun spreyi kullanmak orucu bozar mı?

  • Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0, 06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmazadan (ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).

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