2022-YDUS: Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 16 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin internet sitesinden erişebilecek.
2022-YDUS: EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI
2022-YDUS: EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI
Adaylar 20222-YDUS ek yerleştirme sonuçlarına 16 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin
adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
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1 saat önce