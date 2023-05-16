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2022-YDUS: Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 26 Nisan - 02 Mayıs 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2022-YDUS) ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM’nin internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak erişebilecek. İşte 2022-YDUS ek yerleştirme sonuçları.

14:44 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
2022-YDUS: Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2022-YDUS: Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 16 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin internet sitesinden erişebilecek.

2022-YDUS: EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Adaylar 20222-YDUS ek yerleştirme sonuçlarına 16 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin
adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-YDUS) sınav sonuçları için



#ÖSYM
#YDUS
#Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
#Ek yerleştirme
1 saat önce
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