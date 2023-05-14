Bartın Seçim Sonuçları
2023 Bartın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
14 Mayıs Bartın İttifak Seçim Oy Oranları
14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime giriyor. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Bartın İttifak oy oranları seçim sonuçlarının açıklanması ile yenisafak.com'da olacak.
2023 Bartın AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti Oy Oranları
14 Mayıs 2023 seçim günü saat 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Karadeniz Bölgesi 2023 Bartın AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti oy oranları bu sayfadan anbean açıklanacak.
Bartın İlçeleri Seçim Sonuçları 2023
Bartın Milletvekilleri Listesi
AK PARTİ BARTIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-Yusuf Ziya Aldatmaz
2-Turhan Kalaycı
CHP BARTIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-Aysu Bankoğlu
2-Ceyda Sargın
İYİ PARTİ BARTIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
CHP listesinden katıldı.
MHP BARTIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-Cemal Akın
2-Sezai Hangişi
MEMLEKET PARTİSİ BARTIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-Hacı Gölbucaklı
2-Yıldız Bengi Nuhoğlu
Bartın Hakkında
Bartın, Batı Karadeniz'de doğal güzelliği, plajları, tarihi yapıları, mağaralarıyla ilgi çeken bir ildir.
Bartın, Karadeniz Bölgesi’nin batı bölümünde yer almaktadır. Bartın ve çevresine ilk yerleşenler hakkına kesin bilgiler bulunmamakla beraber, yörenin ilk yerleşenlerinin yöreye M.Ö. 14. yüzyılda gelen Gaskalar olduğu düşünülmektedir.
Hitit İmparatorluğu’nun önemli bir güç haline gelmeye başlamasıyla beraber bölgedeki Gaska hâkimiyeti sona ermiştir. Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Lydialılar, Persler, Makedonyalılar, Bithynia Krallığı ve Romalılar yöreye hâkim olmuşlardır. Roma döneminde, Bartın’ın askeri ve ekonomik nedenlerden dolayı önem kazandığı bilinmektedir. Roma İmparatorluğu M.S. 395’te ikiye ayrıldığında yörenin Doğu Roma toprakları içerisinde kaldığı görülür. Bu dönemden sonra yörede Bizans etkinliğinin sürdüğü, 13. yüzyılda Türklerin Anadolu’ya gelmesinden sonra Bartın ve çevresinin Candaroğulları Beyliği’nin hâkimiyetine girdiği bilinmektedir.
1395’te Yıldırım Bayezid, Bartın’ı Candaroğulları Beyliği’nden almakla beraber Amasra’da bulunan Ceneviz kolonisi tesirini sürdürmüş, Amasra 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir.
Bartın, 1924’te Zonguldak’ın ilçesi, 1991’de ise il olmuştur.
Bartın ilinin ilçeleri; Amasra, Kuruçaşile ve Ulus'tur.