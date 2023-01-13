Özgün 2023 KPSS yeni takvimi belli oldu mu? ÖSYM KPSS sınav tarihleri
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2023 KPSS yeni takvimi belli oldu mu? ÖSYM KPSS sınav tarihleri

ÖSYM'nin 2023 KPSS sınav takviminin açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz sene KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde yapılırken bu sene KPSS sınavlarının ne zaman düzenleneceği merak konusu oldu. 2023 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları ne zaman? 2023 KPSS sınav takvimi belli oldu mu, ne zaman açıklanır? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2023 KPSS TAKVİMİ: KPSS ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS sınav, başvuru ve sonuç tarihleri!
KPSS 2023 sınav takvimi

Sınav ve seçim tarihinin benzerlik göstermesi sebebiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kasım ayında yayınladığı sınav takvimini geri çekmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sınav ve seçimin aynı tarihlere gelemeyeceğini ifade etmişti. Peki, Yeni sınav takvimi belli oldu mu? 2023 KPSS sınav takvimi ne zaman açıklanacak?

2023 KPSS SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Önümüzdeki yıl KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları yapılmayacak. Sadece KPSS lisans sınavları her yıl organize edilmektedir. ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.

2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

KPSS SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?

– KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

– KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 29 ve 30 Temmuz,

– KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta yapılacak.

sınav başvuruları 16 Mayıs ile 29 Mayıs arasında alınacak.

2023 ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

2023 yılı ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda belli olmuş fakat YKS sınavlarının seçim tarihiyle denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti.

ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmasını henüz bitirmediği için önümüzdeki yılın sınav takvimi henüz belli olmadı. Fakat açıklanacak olan takvimde sadece YKS sınavları için tarihin değişmesi bekleniyor.

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