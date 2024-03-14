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Kur'an-ı Kerim'in indirildiği kutlu gece: Kadir Gecesi ne zaman? 2024 Kadir Gecesi'nin tarihi

Kadir Gecesi tarihi 2024, Ramazan ayının gelmesiyle beraber gündemde yer aldı. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi tarihi yaklaşırken, bu mübarek gece Müslümanlar tarafından manevi huzur ve heyecanla bekleniyor. Kuran-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, kutlu gece olarak kabul ediliyor. Peki, 2024 Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet takvimine göre Kadir Gecesi'nin tarihi...

09:13 - 14/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 08:54 - 14/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Kadir gecesi
Kadir gecesi

2024 Yılı Ramazan ayı 11 Mart itibariyle başladı. Oruçlarını tutacak olan Müslümanlar Ramazan ayı içerisinde Kadir Gecesi'ni de idrak edecekler. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? İşte Kadir Gecesinin önemi.

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimini yayınladı. Böylece Kadir Gecesi tarihi de belli oldu.

Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor.

BİN AYDAN HAYIRLI: KADİR GECESİ

Kadir Gecesi; rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma mevsimi olan on bir ayın sultanı ramazan ayının kalbi mesabesindedir. Yüce Allah (c.c.), Kadir Gecesi’nde Kur’an’ı Hz. Peygamber’e indirerek, melekleri yeryüzüne göndererek ve o geceyi, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan hayırlı kılarak ona müstesna bir değer vermiştir.

KADİR GECESİNDE NE OLDU?

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir.

Allah Kur'an'ın ilk ayetlerini Cebrail melek aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda göndermiştir. İndirilen ilk ayetler, Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir.

Peygamber Efendimiz, 40 yaşına yaklaştığında toplumdan sıklıkla uzaklaşarak Mekke’nin kuzeyinde yer alan Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edinmiştir. Bu durum 1-2 yıl kadar devam etmiştir. Miladi 610 yılında ise, bir Ramazan gecesi (Kadir Gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarası'nda tefekküre daldığı bir sırada ilk vahyi almıştır.

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ

İnsan için yenilenme ve diriliş vesilesi olan ramazan ayında saklı bulunan Kadir Gecesi, insanlığın sonsuz saadetine vesile olacak fırsatlarla gelmektedir. Yüce Allah, Kur’an’da Kadir Gecesi’nin bin aydan hayırlı olduğunu bildirmektedir. (Kadr, 97/3.) Peygamber Efendimiz de, “…Bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir.” (Nesâî, Sıyâm, 5.) buyurarak Kadir Gecesi’nin önemine vurgu yapmaktadır.



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