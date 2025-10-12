Yeni Şafak
2025-DUS ve STS Diş Hekimliği 2. dönem sınav soruları yayımlandı: İşte ÖSYM duyurusu

2025-DUS ve STS Diş Hekimliği 2. dönem sınav soruları yayımlandı: İşte ÖSYM duyurusu

18:2812/10/2025, Pazar
ÖSYM, 12 Ekim 2025’te yapılan 2025-DUS 2. Dönem ve 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınavlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının %10’unu yayımladı. Adaylar, soruların tamamına 22 Ekim 2025 saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı. 12 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavlara ait soru kitapçıklarının ve cevap anahtarlarının %10’u erişime açılırken, adaylar tüm sorulara ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr


12 Ekim 2025 tarihinde uygulanan 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem), Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.


Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 12 Ekim 2025 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 22 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.


Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

