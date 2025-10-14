2025 Ekim temettü takvimi: Hangi şirketler kâr payı dağıtacak? Yatırımcılar için kritik tarihler ve dağıtılacak tutarlar

Ekim ayı, Borsa İstanbul’daki yatırımcılar için temettü ödemeleri açısından oldukça önemli bir dönem. 2025 yılında, Ekim ayında toplamda 16 şirket yatırımcılarına temettü ödemesinde bulunacak. Yatırımcılar, bu ödemelerle birlikte şirketlerin finansal performanslarına dair ipuçları edinirken, aynı zamanda pasif gelir elde etme fırsatı da yakalayacak. Bu yazıda, Ekim 2025’te temettü ödemesi yapacak şirketlerin listesine ve ödemelerin tarihine dair detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
2025 Ekim ayı, Borsa İstanbul’daki yatırımcılar için temettü ödemelerinin yoğun olduğu bir dönem olarak dikkat çekiyor. Birçok şirket, kazançlarının bir kısmını yatırımcılarına temettü olarak dağıtma kararı aldı. Yatırımcılar için önemli bir fırsat olan temettü ödemeleri, Ekim ayında toplamda 16 şirket tarafından yapılacak. Bu yazıda, Ekim ayı boyunca yapılacak temettü ödemelerinin detayları ve dikkat edilmesi gereken tarihleri bulabilirsiniz.
Ekim 2025’te temettü dağıtımı yapacak şirketler ve ödeme tarihleri
Borsa İstanbul’da işlem gören 16 şirket, Ekim ayı boyunca yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. Bu şirketler, belirlenen tarihlerde yatırımcılarının hesaplarına kar payı aktaracak. Şirketlerin belirlediği temettü tutarları ise yatırımcılar için önemli bir rehber olacak. İşte 2025 Ekim ayında temettü ödemesi yapacak şirketler ve dağıtacakları tutarlar:
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)
Temettü Tutarı: 0,7083 TL
Ödeme Tarihi: 08.10.2025
Lider Turizm A.Ş. (LIDER)
Temettü Tutarı: 0,1212 TL
Ödeme Tarihi: 13.10.2025
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO)
Temettü Tutarı: 0,0215 TL
Ödeme Tarihi: 13.10.2025
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK)
Temettü Tutarı: 0,4250 TL
Ödeme Tarihi: 15.10.2025
Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (PLTUR)
Temettü Tutarı: 0,3230 TL
Ödeme Tarihi: 15.10.2025
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. (GOKNR)
Temettü Tutarı: 0,3036 TL
Ödeme Tarihi: 15.10.2025
Turcas Holding A.Ş. (TRCAS)
Temettü Tutarı: 0,5687 TL
Ödeme Tarihi: 17.10.2025
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO)
Temettü Tutarı: 0,1473 TL
Ödeme Tarihi: 22.10.2025
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. (ALKLC)
Temettü Tutarı: 0,0069 TL
Ödeme Tarihi: 22.10.2025
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY)
Temettü Tutarı: 1,9375 TL
Ödeme Tarihi: 27.10.2025
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN)
Temettü Tutarı: 0,0500 TL
Ödeme Tarihi: 27.10.2025
Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş. (MEDTR)
Temettü Tutarı: 0,0714 TL
Ödeme Tarihi: 27.10.2025
Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. (DESA)
Temettü Tutarı: 0,0714 TL
Ödeme Tarihi: 30.10.2025
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC)
Temettü Tutarı: 0,8500 TL
Ödeme Tarihi: 30.10.2025
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. (GUNDG)
Temettü Tutarı: 0,0436 TL
Ödeme Tarihi: 31.10.2025
Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş. (SANFM)
Temettü Tutarı: 0,0425 TL
Ödeme Tarihi: 31.10.2025
Temettü ödemelerinde dikkat edilmesi gerekenler
Yatırımcılar için temettü ödemelerinin önemli olmasının nedeni, bu ödemelerin nakit olarak yapılması ve yatırımcıların pasif gelir elde etme fırsatı sunmasıdır. Temettü ödemeleri, aynı zamanda şirketlerin finansal sağlığı hakkında da ipuçları verebilir. Yatırımcılar, şirketin kârı ve temettü ödeme oranı hakkında detaylı bilgi edinerek stratejik yatırımlarını yönlendirebilirler.
Özellikle büyük ve köklü şirketlerin temettü dağıtımları, küçük yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağı olabiliyor. Bu yüzden, temettü ödeme tarihleri ve tutarları hakkında bilgi sahibi olmak, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme ve nakit akışlarını artırma konusunda faydalı olabilir.