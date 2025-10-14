2025 Ekim temettü takvimi: Hangi şirketler kâr payı dağıtacak? Yatırımcılar için kritik tarihler ve dağıtılacak tutarlar

2025 Ekim ayı, Borsa İstanbul’daki yatırımcılar için temettü ödemelerinin yoğun olduğu bir dönem olarak dikkat çekiyor. Birçok şirket, kazançlarının bir kısmını yatırımcılarına temettü olarak dağıtma kararı aldı. Yatırımcılar için önemli bir fırsat olan temettü ödemeleri, Ekim ayında toplamda 16 şirket tarafından yapılacak. Bu yazıda, Ekim ayı boyunca yapılacak temettü ödemelerinin detayları ve dikkat edilmesi gereken tarihleri bulabilirsiniz.





Ekim 2025’te temettü dağıtımı yapacak şirketler ve ödeme tarihleri

Borsa İstanbul’da işlem gören 16 şirket, Ekim ayı boyunca yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. Bu şirketler, belirlenen tarihlerde yatırımcılarının hesaplarına kar payı aktaracak. Şirketlerin belirlediği temettü tutarları ise yatırımcılar için önemli bir rehber olacak. İşte 2025 Ekim ayında temettü ödemesi yapacak şirketler ve dağıtacakları tutarlar:





Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)

Temettü Tutarı: 0,7083 TL

Ödeme Tarihi: 08.10.2025





Lider Turizm A.Ş. (LIDER)

Temettü Tutarı: 0,1212 TL

Ödeme Tarihi: 13.10.2025





Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO)

Temettü Tutarı: 0,0215 TL

Ödeme Tarihi: 13.10.2025





Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK)

Temettü Tutarı: 0,4250 TL

Ödeme Tarihi: 15.10.2025





Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (PLTUR)

Temettü Tutarı: 0,3230 TL

Ödeme Tarihi: 15.10.2025





Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. (GOKNR)

Temettü Tutarı: 0,3036 TL

Ödeme Tarihi: 15.10.2025





Turcas Holding A.Ş. (TRCAS)

Temettü Tutarı: 0,5687 TL

Ödeme Tarihi: 17.10.2025





Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO)

Temettü Tutarı: 0,1473 TL

Ödeme Tarihi: 22.10.2025





Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. (ALKLC)

Temettü Tutarı: 0,0069 TL

Ödeme Tarihi: 22.10.2025





Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY)

Temettü Tutarı: 1,9375 TL

Ödeme Tarihi: 27.10.2025





Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN)

Temettü Tutarı: 0,0500 TL

Ödeme Tarihi: 27.10.2025





Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş. (MEDTR)

Temettü Tutarı: 0,0714 TL

Ödeme Tarihi: 27.10.2025





Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. (DESA)

Temettü Tutarı: 0,0714 TL

Ödeme Tarihi: 30.10.2025





Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC)

Temettü Tutarı: 0,8500 TL

Ödeme Tarihi: 30.10.2025





Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. (GUNDG)

Temettü Tutarı: 0,0436 TL

Ödeme Tarihi: 31.10.2025





Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş. (SANFM)

Temettü Tutarı: 0,0425 TL

Ödeme Tarihi: 31.10.2025





Temettü ödemelerinde dikkat edilmesi gerekenler

Yatırımcılar için temettü ödemelerinin önemli olmasının nedeni, bu ödemelerin nakit olarak yapılması ve yatırımcıların pasif gelir elde etme fırsatı sunmasıdır. Temettü ödemeleri, aynı zamanda şirketlerin finansal sağlığı hakkında da ipuçları verebilir. Yatırımcılar, şirketin kârı ve temettü ödeme oranı hakkında detaylı bilgi edinerek stratejik yatırımlarını yönlendirebilirler.



