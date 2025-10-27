28-29 Ekim bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim’de EFT ve havale yapılır mı? İşte Cumhuriyet Bayramı mesai durumu

Cumhuriyet’in 102. yıl dönümüne sayılı günler kala, 28-29 Ekim tarihleri için bankaların çalışma saatleri araştırılıyor. Resmî tatil öncesi işlem yapacak olan vatandaşlar, “28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim’de bankalar açık mı?” sorularına yanıt arıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanacak. Buna göre, 28 Ekim 2025 Salı günü öğleden sonra bankalar kapılarını kapatacak, 29 Ekim Çarşamba günü ise tüm bankalar tam gün tatil olacak. Resmî tatil günlerinde EFT işlemleri yapılamazken, aynı banka içinde havale işlemleri mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden 7/24 gerçekleştirilebilecek. İşte 2025 Cumhuriyet Bayramı’nda bankaların çalışma durumu, EFT ve havale işlemlerine dair tüm detaylar…





28 Ekim’de bankalar açık mı?

Resmî Gazete’de yer alan bilgilere göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ulusal Bayram olarak kabul ediliyor ve 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlıyor. Yani 28 Ekim 2025 Salı günü yarım gün resmi tatil olacak.





Bu nedenle bankalar, PTT şubeleri, noterler ve kamu kurumları öğleden önce açık, öğleden sonra kapalı olacak. Sabah saatlerinde bankalarda işlem yapılabilecek, ancak 13.00 itibarıyla şubeler kapanacak.





29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu?

Cumhuriyet Bayramı olan 29 Ekim Çarşamba günü resmi tatil kapsamında tüm kamu kurumlarıyla birlikte bankalar da kapalı olacak. Bu tarihte hiçbir banka şubesi hizmet vermeyecek. Resmî tatil nedeniyle kamu kurumlarının tamamı, noterler ve PTT şubeleri de kapalı olacak.





29 Ekim’de EFT ve havale yapılır mı?

Resmî tatillerde EFT işlemleri gerçekleştirilemez. Bu nedenle 29 Ekim 2025 Çarşamba günü EFT talimatı veren kullanıcıların işlemleri bir sonraki mesai günü olan 30 Ekim Perşembe günü işleme alınacak. Ancak havale işlemleri (aynı banka içerisindeki hesaplar arası para transferleri) mobil bankacılık, internet bankacılığı veya ATM’ler üzerinden 7 gün 24 saat boyunca yapılabilecek.





30 Ekim’de bankalar normale dönüyor

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ardından 30 Ekim Perşembe günü itibarıyla bankalar ve kamu kurumları normal mesai düzenine dönecek. Bankalarda işlem yapmak isteyen vatandaşların bu tarihten itibaren şubelere başvurması gerekiyor.







