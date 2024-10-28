Sağlık Ocakları ve Aile Sağlık Hizmetleri, hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde hizmet vermektedir. yıllık sabah 08:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında seçenekler arasında. Ancak resmi tatillerde, hafta sonlarında veya özel günlerde aile sağlığı merkezleri kapalı olmakta. Peki Bugün sağlık ocakları açık mı? 28 Ekim Pazartesi aile sağlığı merkezleri kaça kadar açık?