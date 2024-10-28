28 Ekim Pazartesi günü noterde işi olanlar yarım gün tatil nedeniyle noterlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte 28 Ekim'de noterlerin çalışma saatleriyle ilgili merak edilen detaylar...
29 Ekim Salı günü resmi tatil. Bugün ise yarım gün olacak. Yarım gün resmi tatil olması nedeniyle noterlerde işi olanlar merakla "28 Ekim'de noterler açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte "28 Ekim Pazartesi günü noterler açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor.
NOTERLER BUGÜN AÇIK MI?
Noterler 28 Ekim'de saat 12.30'a kadar hizmet verecek. Noterler 29 Ekim dolayısıyla yarın da kapalı olacak. Noterlere normal mesaisin Çarşamba günü başlayacak.