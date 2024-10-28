Sağlık Ocakları ve Aile Sağlık Hizmetleri, hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde hizmet vermektedir. yıllık sabah 08:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında seçenekler arasında. Ancak resmi tatillerde, hafta sonlarında veya özel günlerde aile sağlığı merkezleri kapalı olmakta. Peki Bugün sağlık ocakları açık mı? 28 Ekim Pazartesi aile sağlığı merkezleri kaça kadar açık?
Bugün sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezlerinin çalışma saatleri hakkında bilgi almak isteyen birçok kişi bulunmaktadır. Genellikle sağlık ocakları, hafta içi belirli saatlerde hizmet vermektedir. Ancak, resmi tatiller, bayram günlerinde sağlık ocakları açık olmamaktadır.
Bugün sağlık ocakları açık mı, aile sağlığı merkezleri bugün kaça kadar açık" sorularının yanıtı merak konusu. Aile sağlığı merkezleri, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla kurulan önemli kurumlardır. Bu merkezler genellikle hafta içi belirli saatlerde hizmet vermektedir. Resmi tatillerde aile sağlığı merkezleri kapalı olmaktadır. Peki bugün sağlık ocakları açık mı? 28 Ekim Pazartesi aile sağlığı merkezleri kaça kadar açık
Sağlık ocakları (aile sağlığı merkezleri) bugün açık mı?
Sağlık ocakları yani aile sağlığı merkezleri bugün saat 12.30'a kadar hizmet verecek. Saat 12.30'dan sonra sağlık ocakları kapalı olacak.
Hastaneler (poliklinikler) bugün açık mı?
28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra yani saat 12.30'dan sonra hastanelerde poliklinik hizmetleri olmayacak. Bunun yanında hastanelerin acil servisleri açık kalmaya devam edecek.