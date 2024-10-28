Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu, özellikle bayram günlerinde sıkça merak edilen bir konu. 29 Ekim gibi önemli bir günde de İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı öncesi bugün toplu ulaşımın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki, 28 Ekim Pazartesi bugün metro, metrobüs, otobüs, tramvay, Marmaray, İZBAN, Başkentray ücretsiz mi, İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu ulaşım bedava mı? İşte o konu hakkında detaylı bilgiler...