28 Ekim Pazartesi günü tatil mi, okul var mı? 28-29 Ekim idari tatil mi, mesai sayılıyor mu?

"28 Ekim Pazartesi günü tatil mi, okul var mı? 29 Ekim idari tatil mi, mesai sayılıyor mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet rejimini ilan etmesinin anısına her yıl 29 Ekim, Cumhuriyet Bayramı olarak tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanıyor. Bu yıl 29 Ekim, 2024 takvimine göre Salı gününe denk geliyor. 29 Ekim’in resmi tatil olup olmadığı ve 28 Ekim’in yarım gün tatil olup olmayacağı ise 4 günlük tatil ihtimali açısından araştırılıyor.