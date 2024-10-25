28 Ekim Pazartesi günü tatil mi, okul var mı? 28-29 Ekim idari tatil mi, mesai sayılıyor mu?

"28 Ekim Pazartesi günü tatil mi, okul var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yurt genelinde yapılacak olan etkinlikler dolayısıyla ülke genelinde resmi tatil uygulanacak. Bununla birlikte hastaneler, emniyet güçleri gibi kritik öneme sahip kamu kurumları haricindeki pek çok kurum kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü tatil mi olacak, okul var mı? 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün tatil mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
"28 Ekim Pazartesi günü tatil mi, okul var mı? 29 Ekim idari tatil mi, mesai sayılıyor mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet rejimini ilan etmesinin anısına her yıl 29 Ekim, Cumhuriyet Bayramı olarak tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanıyor. Bu yıl 29 Ekim, 2024 takvimine göre Salı gününe denk geliyor. 29 Ekim’in resmi tatil olup olmadığı ve 28 Ekim’in yarım gün tatil olup olmayacağı ise 4 günlük tatil ihtimali açısından araştırılıyor.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ? PAZARTESİ GÜNÜ TATİL Mİ?
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.
28 EKİM ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?
28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.
29 EKİM TATİL Mİ, KAMU KURUMLARI AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kamu kurumları kapalı olacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Salı gününe denk gelmektedir.
Salı günü eczaneler, bankalar, kamu kurumları, noterler, nüfus müdürlükleri kapalı olacak.
28 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim'de okullar yarım gün tatil olacak. Bu nedenle üniversitelerde 28 Ekim yarım gün ve öğleden sonra tatil.
Ancak üniversitelerde ders durumu okulların sabah ve akşam ders saatlerine göre değişebilir.