29 Ağustos yarım gün mü, tam gün mü? Her sene milli bayramlar öncesinde başlayan tatil araştırmaları yine gündeme geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kısa bir zaman kala, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar tarafından resmi tatil konusu araştırılıyor. 30 Ağustos'un resmi tatil olması nedeniyle bir gün öncesi olan 29 Ağustos'un yarım gün mü, tam gün mü olacağı merak kazandı. Peki, 29 Ağustos yarım gün mü olacak? 29 Ağustos resmi tatil mi? İşte detaylar...

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