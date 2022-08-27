29 Ağustos yarım gün mü, tam gün mü?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümüne sayılı günler kala vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bilindiği gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir. Peki, 29 Ağustos resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte yanıtı...
29 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bir gün öncesi olan 29 Ağustos resmi tatil değildir.
29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ?
29 Ağustos Pazartesi günü herhangi bir tatil olmayacak. Kamu kurumları ve özel sektör çalışanları 29 Ağustos'ta tam gün çalışacak.
30 AĞUSTOS'TA BANKALAR AÇIK MI?
30 Ağustos Salı günü bankalar hizmet vermeyecek. FAST harici yapılan EFT'ler de 31 Ağustos Çarşamba günü hesaplara geçecek.
30 AĞUSTOS HAFTA SONU İLE BİRLEŞİR Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Salı gününe denk gelmesiyle birlikte hafta sonu tatili ile birleşip birleştirilmeyeceği akıllarda soru işareti oluşturdu. Konuya ilişkin resmi açıklama gelmedi. Gelişme olursa haberimizde yer vereceğiz.
2022 KALAN RESMİ TATİLLER LİSTESİ
30 Ağustos Zafer Bayramı
2022 yılında Zafer Bayramı 30 Ağustos Salı gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Zafer Bayramı resmi tatili bir gündür.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
2022 yılında Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi denk gelmektedir. 28 Ekim Cuma günü öğleden sonra yarım gündür. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece 1,5 gündür