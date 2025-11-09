33. Dönem POMEM başvuru tarihi 2025: Polis Akademisi başvuruları ne zaman başlayacak? Şartlar neler? İşte son durum

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı, 2025 yılı 33. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) başvuru süreci için hazırlıklarını sürdürüyor. On binlerce adayın merakla beklediği POMEM başvuru tarihi ve kılavuzu henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yılın takvimine bakıldığında, 33. Dönem başvurularının Kasım – Aralık 2025 döneminde başlaması bekleniyor.





POMEM 33. Dönem başvurusu ne zaman başlayacak?

Geçen yıl 32. Dönem POMEM alımı duyurusu Kasım 2024’te yapılmış, ön başvurular 21 Kasım - 9 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim izlenmesi ve 2025 yılı sonuna doğru başvuruların başlaması bekleniyor. Polis adaylarının başvuru işlemleri, önceki dönemlerde olduğu gibi www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle gerçekleştirilecek.





POMEM başvuru şartları 2025: Kimler polis olabilir?

Dönem POMEM başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı ancak önceki dönem şartları şu şekildeydi:

T.C. vatandaşı olmak,

Lisans veya önlisans mezunu olmak ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak,

KPSS lisans için P3 puan türünden en az 60, önlisans için P93 puan türünden en az 65 puan almış olmak,

30 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1995 ve sonrası doğumlular),

Erkeklerde en az 167 cm, kadınlarda en az 162 cm boy şartını sağlamak,

Vücut kitle indeksi (VKİ) 18 ile 27 arasında olmak,

Silah taşımaya engel bir durumun bulunmaması,

Adli sicil, güvenlik soruşturması ve sağlık şartlarını karşılamak,

Kılavuz yayınlandığında bu kriterlerde küçük değişiklikler olabileceği için adayların resmi açıklamayı takip etmesi önem taşıyor.





Başvurular nasıl yapılacak?

POMEM başvuruları yalnızca çevrimiçi olarak e-Devlet üzerinden yapılacak. Adaylar, Polis Akademisi’nin duyurduğu tarihlerde başvuru formunu dolduracak, ardından sistemdeki “Aday Başvurusunu Kaydet” butonuna tıklayarak işlemi tamamlayacak. Başvuru sonrası süreçte ise adaylar sırasıyla ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik parkuru ve sözlü mülakat aşamalarına katılacak.





33. Dönem POMEM alımı kaç kişi olacak?