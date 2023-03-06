Seçim tarihine az bir zaman kala Millet İttifakı cephesinde Meral Akşener merkezli yaşanan gelişme gündemde en çok konuşulan konulardan biri oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6'lı masa ittifakından ayrıldığını açıklamıştı. Akşener'in bir sonraki hamlesinin ne olacağı merak kazandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı için aday olacak mı, 6'lı masa ittifakına geri dönecek mi? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...