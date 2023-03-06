5li masa
Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi genel başkanları "Liderler Buluşması" ile bir araya geliyor. 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenecek toplantının ardından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor.
5'Lİ MASA ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Beşli Masa, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde saat 14:00'da toplanarak hem ortak adayı hem de geçiş sürecinin yol haritasını ele alacak ve kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.
5'Lİ MASA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ
Millet İttifakı'nın kalan beş siyasi partisi, İYİ Parti'nin ayrılığından sonra ilk defa Saadet Partisi ev sahipliğinde geçtiğimiz günlerde toplandı. Toplantı 4,5 saat sürdü ve "Hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir" açıklamasında bulunuldu.
5'Lİ MASA CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?
Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantının ardından, ittifakın ortak Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. O ismin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması bekleniyor.