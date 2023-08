Her yıl Temmuz ayında düzenlenen geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 662.’si hafta sonu yapıldı. Çeyrek finalde Fatih Atlı, yarı finalde Mehmet Yeşil Yeşil ve finalde İsmail Balaban gibi tecrübeli isimleri yenerek Yusuf Can Zeybek başpehlivanlığını ilan etti. İlk kez Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde birincilik alan Yusuf Can Zeybek’in nereli ve kaç yaşında olduğu güreş severler tarafından merak ediliyor. Peki Yusuf Can Zeybek kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar.