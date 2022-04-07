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Özgün 7 Nisan 2022 güncel altın fiyatları
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7 Nisan 2022 güncel altın fiyatları!

Son zamanlardan en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi altın fiyatları. Güncel altın fiyatlarını sizler için araştırdık. Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın, Tam altın, Ata altın, ne kadar? Haberimizin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
7 Nisan 2022 Güncel Altın Fiyatları! Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Ata altın, ne kadar?
Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın, Tam altın, Ata altın, ne kadar?

Son zamanlardan en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi altın fiyatları. Güncel altın fiyatlarını sizler için araştırdık. Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın, Tam altın, Ata altın, ne kadar? Haberimizin detayları sizlerle..

Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın, Tam altın, Ata altın, ne kadar?
Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın, Tam altın, Ata altın, ne kadar?

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 911,16.

Gram altın satış: 909,35

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış: 1.480,00

Çeyrek altın satış: 1.497,00

Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın, Tam altın, Ata altın, ne kadar?
Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın, Tam altın, Ata altın, ne kadar?

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış:2.958,00

Yarım altın satış: 2.995,00

Tam altın ne kadar?

Tam altın alış: 5.914,00.

Tam altın satış: 5.978,00.

Ata altın ne kadar?

Ata altın alış: 6.059,00.

Ata altın satış: 6.134,00.

07.04.2022 tarihine ait güncel altın fiyatlarıdır!

Altın alıp satacaklar dikkat: Düşecek mi yükselecek mi?
FOTOĞRAF 11
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Altın fiyatları Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle dalgalanmaya devam ediyor. Nisan ayının ilk haftasında altın fiyatlarında son durum binlerce vatandaş ve yatırımcı tarafından araştırılıyor. Altının ons değerindeki hareketlilik nedeniyle dalgalanmalar sürerken altının gram fiyatı bugün 910 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları...
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GRAM ALTIN NE KADAR?<br><br>ALIŞ(TL) 909,46<br>SATIŞ(TL) 909,69
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ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?<br><br>ALIŞ(TL) 1.481,00<br>SATIŞ(TL) 1.497,00
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YARIM ALTIN FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 2.957,00<br>SATIŞ(TL) 2.993,00
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 5.906,00<br>SATIŞ(TL) 5.961,00
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UZMAN YORUMU<br><br>Vatandaşlar altın yükselecek mi, düşecek mi, sorularına yanıt ararken, analistler Rusya-Ukrayna savaşına dair belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle artan resesyon edişesinin emtia fiyatlarında dalgalanmaya neden olduğunu söyledi.<br><br>
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Yüksek seyreden enflasyon üzerinde, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası gıda ve enerji fiyatları kanalından gelen yukarı yönlü baskıların arttığını belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) güvenilirliği korumak için yıl içinde en az iki kez 50 baz puanlık artırımı gerçekleştirme ihtimalinin yükseldiğini kaydetti.<br><br>
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Analistler, emtia ve tahvil piyasalarının seyrinin yakından izlenmeye devam edileceğini, veri gündeminde ise ABD'de fabrika siparişlerinin öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.<br><br>
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Altın alıp satacaklar dikkat: Düşecek mi yükselecek mi?
Altın fiyatları güncel haberleri ile her gün sabah saatlerinden itibaren gündemin konusu olmaya devam ediyor. Dünyada yaşanan birçok gelişmeden etkilenen altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen diplomatik görüşmeler ardından hareketlilik yaşayarak gram fiyatıyla 900 lira üzerine çıkmıştı. Bu noktada altına yatırım yapacaklar "yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar ve kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte anlık ve güncel altın fiyatları canlı rakamlar…
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