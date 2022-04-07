7 Nisan 2022 güncel altın fiyatları!

Son zamanlardan en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi altın fiyatları. Güncel altın fiyatlarını sizler için araştırdık. Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın, Tam altın, Ata altın, ne kadar? Haberimizin detayları sizlerle...
Son zamanlardan en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi altın fiyatları. Güncel altın fiyatlarını sizler için araştırdık. Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın, Tam altın, Ata altın, ne kadar? Haberimizin detayları sizlerle..
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 911,16.
Gram altın satış: 909,35
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış: 1.480,00
Çeyrek altın satış: 1.497,00
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış:2.958,00
Yarım altın satış: 2.995,00
Tam altın ne kadar?
Tam altın alış: 5.914,00.
Tam altın satış: 5.978,00.
Ata altın ne kadar?
Ata altın alış: 6.059,00.
Ata altın satış: 6.134,00.
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07.04.2022 tarihine ait güncel altın fiyatlarıdır!