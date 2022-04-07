7 Nisan 2022 güncel altın fiyatları!

Yüksek seyreden enflasyon üzerinde, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası gıda ve enerji fiyatları kanalından gelen yukarı yönlü baskıların arttığını belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) güvenilirliği korumak için yıl içinde en az iki kez 50 baz puanlık artırımı gerçekleştirme ihtimalinin yükseldiğini kaydetti.<br><br>

Altın alıp satacaklar dikkat: Düşecek mi yükselecek mi?

Altın fiyatları güncel haberleri ile her gün sabah saatlerinden itibaren gündemin konusu olmaya devam ediyor. Dünyada yaşanan birçok gelişmeden etkilenen altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen diplomatik görüşmeler ardından hareketlilik yaşayarak gram fiyatıyla 900 lira üzerine çıkmıştı. Bu noktada altına yatırım yapacaklar "yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar ve kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte anlık ve güncel altın fiyatları canlı rakamlar…

