Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz." dedi.

Piyasa değeri 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonları için 5 bin 500 liraya kadar devlet desteğinin verileceğini duyrulamasının ardından gözler bu fiyata alınabilecek telefonlara çevrildi. İşte o akıllı telefonların listesi:

Honor X9a 128 GB 8 GB RAM 5G: 9.199,00 TL

Xiaomi Redmi 10 2022 128 GB: 5.749,00 TL

Xiaomi Redmi 12C 128 GB 4 GB Ram: 5.599,00 TL

Samsung Galaxy M13 64 GB 4 GB Ram: 5.449,00 TL

Samsung Galaxy A24 128 GB 6 GB Ram: 8.299,00 TL

Samsung Galaxy M13 128 GB 4 GB Ram: 6.149,00 TL

Samsung Galaxy A04E 128 GB 4 GB Ram: 5.098,80 TL

Xiaomi Redmi Note 10S 128 GB 8 GB Ram: 8.499,00 TL

Xiaomi Redmi Note 12 128 GB 6 GB Ram: 8.663,14 TL

Samsung Galaxy M14 128 GB 4 GB Ram: 6.399,00 TL

Realme C55 256 GB 8 GB Ram: 7.880,00 TL

Samsung Galaxy A32 128 GB: 9.399,00 TL

Samsung Galaxy M33 5G 128 GB: 9.000,00 TL

Xiaomi Redmi Note 11S 8/128 GB: 8.999,00 TL

Xiaomi Redmi Note 11 128 GB 6 GB Ram: 8.208,00 TL

Samsung Galaxy M23 5G 128 GB: 7.999,00 TL

General Mobile Gm 24 Pro 256 GB 8 GB: 9.459,00 TL

Reeder S19 Max Pro 128 GB 4 GB Ram: 3.449,00 TL

Xiaomi Redmi 9T 128 GB: 5.792,00 TL

Samsung Galaxy A14 64 GB 4 GB Ram: 6.119,00 TL

9 bin 500 TL'ye alınabilecek en iyi telefon modeli özellikleri

Bu telefonlar, fiyat performans açısından oldukça iyi bir performans sunmaktadır. Honor X9a, Samsung Galaxy A31 ve General Mobile GM 24 Pro, orta segment cihazlardır. Redmi Note 12S, Realme 10 ve Realme C55 ise giriş segment cihazlardır.

Bu telefonların özellikleri şu şekildedir:

Honor X9a

İşlemci: Snapdragon 695

Ekran: 6.67 inç, 120Hz AMOLED

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP

Batarya: 4.800 mAh

Samsung Galaxy A31

İşlemci: MediaTek Helio P65

Ekran: 6.4 inç, 90Hz Super AMOLED

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP

Batarya: 5.000 mAh

General Mobile GM 24 Pro

İşlemci: MediaTek Helio G95

Ekran: 6.7 inç, 120Hz IPS LCD

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP

Batarya: 5.000 mAh

Realme 10

İşlemci: MediaTek Helio G95

Ekran: 6.5 inç, 90Hz IPS LCD

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP

Batarya: 5.000 mAh

Redmi Note 12S

İşlemci: MediaTek Dimensity 810

Ekran: 6.43 inç, 90Hz AMOLED

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP

Batarya: 4.500 mAh

Realme C55

İşlemci: MediaTek Helio G35

Ekran: 6.6 inç, 90Hz IPS LCD

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP

Batarya: 5.000 mAh

Hangi telefonun sizin için en uygun olduğuna karar vermek için öncelikle ihtiyaçlarınız ve bütçeniz göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer orta segment bir telefon arıyorsanız, Honor X9a, Samsung Galaxy A31 veya General Mobile GM 24 Pro iyi bir seçenek olabilir. Giriş segmenti bir telefon arıyorsanız, Redmi Note 12S, Realme 10 veya Realme C55 iyi bir seçenek olabilir.



