Motor ehliyeti almak isteyenler için farklı kategoriler bulunmaktadır. Motorsiklet ehliyeti nasıl alınır sorusu, öncelikle hangi tür motosiklet kullanmak istediğinize bağlı olarak cevaplanır. A1, A2 ve A olmak üzere farklı ehliyet sınıfları mevcuttur. Bu sınıflar, motosikletin silindir hacmi ve sürücünün yaşı gibi kriterlere göre belirlenir. Her bir sınıf için farklı eğitim ve sınav süreçleri geçerlidir. Peki motor ehliyeti nasıl alınır? Motosiklet ehliyeti almak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

A2 MOTOR EHLİYETİ NASIL ALINIR?

A2 motor ehliyeti almak isteyen vatandaşların bazı şartları karşılaması gerekmektedir. A2 sınıfı ehliyet almak isteyen sürücü adayları 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Ehliyet almak isteyen sürücü adayları için en az ilkokul mezuniyeti şartı aranmaktadır.

A2 EHLİYETİ HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

A2 sınıfı ehliyet; 2 tekerlekli motosikletlerde 35 kW, 3 tekerlekli motosikletlerde ise 15 kW aşmayacak araç kullanma yetkisi verir. Ayrıca 2 tekerlekli motosikletlerde kW/kg oranı 0,2'yi geçmemelidir.

A2 EHLİYETİ ALMAK İÇİN BAŞVURU EVRAKLARI NELER?

İlk kez motosiklet ehliyeti alacak sürücü adayları MEB’e bağlı özel sürücü kurslarına başvuru yaparken aşağıda yer alan evrakları eksiksiz olarak sunmaları gerekmektedir.

> Kimlik fotokopisi(nüfus cüzdanı, avukatlık kartı veya pasaport)

> Mezuniyet diploması veya öğrenim belgesi fotokopisi(aslıyla birlikte)

> Adli sicil kaydı ( en fazla ehliyet almasına engel teşkil etmeyen suçları içermiş olmalı)

> Pratisyen veya uzman hekim tarafından verilen sağlık raporu(Aile hekimi raporu da olabilir)

> Herhangi bir sürücü belgesi varsa fotokopisi

> Son altı ay içerisinde çektirilmiş olan iki adet biyometrik fotoğraf

> Sınav ücretini kursiyerin kendisi veya sürücü kursu aracılığıyla yatırması ve makbuzu kendi dosyasına ekletmesi

> 18 yaşını doldurmamış olanlardan veli veya vasi muvafakat namesi

A SINIFI EHLİYET FİYATLARI NE KADAR?

A1 Motosiklet 125 cc ye kadar olan tüm motosikletler ₺8500

A2 Motosiklet 35 KW ye kadar olan tüm motosikletler ₺9400

A Motosiklet 35 KW ve üzeri olan tüm motosikletler ₺ 11100

A2 MOTOR EHLİYETİ SINAVI NASIL OLUR?

Teorik ve direksiyon eğitimini sürücü kurslarından alan sürücü adayları Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği tarihlerde yazılı ve uygulamalı sınavlara gireceklerdir.

Kayıtlı olunan sürücü kurslarında alınan eğitimlerin ardından pratik sınav başarısıyla A2 motor ehliyeti sahibi olunmaktadır. Özel parkurda düzenlenen sınavda birtakım istekler yapılır. Direksiyon sınavı toplamda 35 dakika olurken 5 dakika süren özel parkur kısmı vardır.

A2 EHLİYETİ KAÇ GÜNDE ALINIR?

Başarılı olan adayın kurs aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek sürücü sertifikasının hazırlanması yaklaşık 3-7 gündür. Gerekli belgelerin hazırlanması, harçların yatırılması, ehliyet randevusu alınması ve randevuya gidilmesi ortalama 10 gündür. Ehliyetin tam olarak adresinize ulaşması yaklaşık 15 gündür.

A SINIFI EHLİYET NEDİR?

A ehliyet, A1, A2 ve M sınıflarını kapsıyor ve bu ehliyetle motor hacim kapasitesi 600 CC üzerindeki yüksek performanslı motosikletleri kullanmak mümkün. A grubu ehliyet aynı gruptaki diğer sürücü belgelerine kıyasla yaş ve deneyim şartı bakımından daha yüksek yeterlilik şartına sahip.

A1 EHLİYET NEDİR?