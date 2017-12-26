A Spor Canlı izle: Galatasaray Bucaspor maçı canlı yayın izle

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçlarında takımın başına Fatih Terim’i getiren Galatasaray, Bucaspor ile karşılaşıyor. 6 futbolcuya verilen iznin ardından takımın geri kalanıyla Bucaspor maçının hazırlıkları tamamlandı. İşte A Spor canlı izleme bilgileriyle birlikte Galatasaray Bucaspor maçı bilgileri…

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Galatasaray, Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda evinde oynayacağı Bucaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde basına açık gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Pas çalışma ile devam antrenman dar alan çift kale maçla sona erdi. Süper Lig’de Göztepe ile oynanan maçta sahada olan oyunculardan Denayer, Linnes, Serdar Aziz, Yasin Öztekin, Nigel de Jong ve Hakan Balta ayak tenisi oynadı.

Antrenmana izinli olan Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Badou Ndiay ve Bafetimbi Gomis’in yanı sıra sakatlıkları olan Fernando ve Garry Rodrigues katılmadı. Sarı-kırmızılılar antrenmanda sonra tesislerde kampa girdi.

Galatasaray, altyapısında forma giyen Ahmet Sivri ile profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar genç oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklandı.

Galatasaray’da 6 futbolcuya izin

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında sahasında Bucaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Muslera, Mariano, Maicon, Gomis, Ndiaye ve Fernando izinli olduğu için bu maçta forma giymeyecek.

Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Göztepe’yi 3-1 yenerek devreye lider Başakşehir’in ardından 35 puanla ikinci sırada giren Galatasaray’da gözler kupaya çevrildi. Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda İzmir temsilcisi Bucaspor ile saat 20.30’da Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesi Muslera, Mariano, Maicon, Gomis, Ndiaye ve Fernando özel izin alarak yeni yıl için ülkelerine gitti. Bu isimlerin Antalya’da yapılacak kampta takıma katılacakları bildirildi.