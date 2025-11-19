Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Resmi Gazete'deki kararlara göre, Adalet Bakanlığı'nda açık bulunan iki birime atama yapıldı. Buna göre; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Abdürrahim Taş atandı. Abdurrahim Taş, Genel Müdürlük görevine atanmadan önce, uzun bir süre Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Daire Başkanı olarak görev yaptı. Taş, döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'nda raportör üye olarak da görev yaptı. İşte Abdürrahim Taş’ın hayatı ve kariyeri.
Abdürrahim Taş kimdir?
Abdurrahim Taş, Türk bürokrasisinin önemli isimlerinden biri olarak Adalet Bakanlığı bünyesinde üst düzey görevler üstlenmiş bir bürokrattır. Hukuk alanındaki deneyimi ve bürokratik kariyeriyle dikkat çeken Taş, özellikle Adalet Bakanlığı'ndaki kritik görevlerdeki çalışmalarıyla tanınmaktadır.
Kariyeri boyunca hem bakanlık içinde hem de çeşitli resmi kurullarda aktif rol almış olan Abdurrahim Taş, hukuki süreçlerin yönetimi ve koordinasyonunda uzman bir isim olarak öne çıkmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'nda raportör üye olarak görev alması, onun hukuki ve idari deneyimini daha da pekiştirmiştir.