Abdurrahman Gazi Türbesi Nerede? Aydos Kalesi'nin fatihi Abdurrahman Gazi kimdir, ne zaman ve nasıl öldü?

Aydos Kalesi'nin fatihi Abdurrahman Gazi kimdir sorusu gündeme geldi. Gazi’nin hayatı merak edilirken, türbesi bugün nerede araştırılan konuların başında geliyor. İstanbul’un hisarlarına akınlar düzenleyen Osmanlı’nın en önemli komutanlarından olan Abdurrahman Gazi hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar, “Abdurrahman Gazi Türbesi Nerede, Abdurrahman Gazi kimdir, Abdurrahman Gazi ne zaman ve nasıl öldü” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Abdurrahman Gazi hakkında bilinmesi gerekenler ve detaylar...

ABDURRAHMAN GAZİ KİMDİR?

Osmanlı Devletinin kuruluşunda büyük hizmetleri geçen mücahid kumandan, fethi dillere destan olan Aydos Kalesinin fatihi. Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Ertuğrul Gazi zamanında başlayan cihad hizmetini Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi devirlerinde de devam ettirdi. Osman Gazi ve Orhan Gazinin gözü pek kumandanlarından ve silah arkadaşlarındandı.

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Abdurrahman Gazi ve diğer mücahid gaziler, sonradan üç kıt’a ve yedi iklime hükmeden Osmanlı Devletinin kuruluşunda en önemli rolü oynadılar. Akça Koca, Samsa Çavuş ve Konur Alp, Akyazı, İznik ve İzmit ile meşgul olurken, Abdurrahman Gazi de İstanbul tarafındaki hisarlara akınlar düzenledi. Bursa fethedilinceye kadar, Bizans sınırında uç beyi olarak hizmetlerde bulundu.

1328 senesinde Orhan Gazi, Abdurrahman Gazi ile Konur Alp’i Aydos Kalesinin fethi ile görevlendirdi. Bu kalenin istihkamları çok sağlam olduğundan, kalenin fethi uzadı. Bu arada kale tekfurunun kızının gördüğü rüyadan sonra yazdığı mektup üzerine yapılan hareket neticesinde kale fethedildi.

ABDURRAHMAN GAZİ’NİN EŞİ

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Orhan Gazi kale tekfurunun Müslüman olan kızını Abdurrahman Gazi ile evlendirdi. Abdurrahman Gazi bundan sonra İznik üzerine akınlarda bulundu.

ABDURRAHMAN GAZİ NE ZAMAN ÖLDÜ?

Mücahidlerin tedbir, gayret ve imanlari neticesinde küfrün en büyük kalelerinden Izmit de fethedilmis, çan sesi yerine burçlarda ezan-i Muhammedi okunmaya baslanmis oldu. ömrü, muharebe meydanlarinda, islamiyete hizmetle geçen Abdurrahman Gazi, 1329 yilinda vefat etti.

ABDURRAHMAN GAZİ TÜRBESİ NEREDE?

Abdurrahman Gazi Türbesi bugün Palandöken dağı yamaçlarında bulunur.

Yanında yine kendi adını taşıyan camisi olan Abdurrahman Gazi, türbenin içerisindeki büyük mezarlıkta yatmaktadır. Türbenin etrafında ise Erzurum'un o buz gibi sularının aktığı çeşmeler bulunur.

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Abdurrahman Gazi Türbesi

Türbenin en çok bilinen inanışı ise en az Abdurrahman Gazi'nin hikayesi kadar ilginçtir. Erzurum'a gelip bu türbeyi ziyaret etmeyen kişilerin bir şekilde tekrar şehre geri gelecekleri söylenir. Bu durumun çok fazla sayıda insanda gerçekleşmesi sebebiyle de bu söylenti kuvvetli bir inanışa dönüşmüş durumdadır. Bu inanışında getirdiği turizm potansiyeli ile Abdurrahman Gazi Türbesi her sene binlerce yerli turistin uğrak noktası olmaya başlamıştır.

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