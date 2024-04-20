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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar?

"Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 Eğitim yılının 1. ve 2. Dönem AÖL sınavları tamamlandı. Sırada ise 3. dönem sınavları var. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemi hakkında bilgi almak istiyor. Peki Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar?

12:21 - 20/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 12:22 - 20/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
AÖL 3. dönem kayıt takvimi
AÖL 3. dönem kayıt takvimi

"Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemi hakkında bilgi almak istiyor.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN SON?

Bugün(19 Nisan) başlayan AÖL kayıt yenileme işlemleri 13 Mayıs 2024 tarihine kadar sürecek.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 250 (iki yüz elli ) TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracaktır.

Açık Öğretim Lisesinde ki öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik durumda olan tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılabilecektir.

#AÖL
#Açık öğretim lisesi
#aöl kayıt yenileme
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