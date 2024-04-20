"Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemi hakkında bilgi almak istiyor.

Kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 250 (iki yüz elli ) TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracaktır.