"Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemi hakkında bilgi almak istiyor.
Bugün(19 Nisan) başlayan AÖL kayıt yenileme işlemleri 13 Mayıs 2024 tarihine kadar sürecek.
Kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 250 (iki yüz elli ) TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracaktır.
Açık Öğretim Lisesinde ki öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik durumda olan tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.
Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılabilecektir.