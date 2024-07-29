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AÇIKLANDI! LGS 1. nakil sonuçları belli oldu- Lise nakil sonuçları meb.gov.tr ekranında

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı. Lise nakil sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte son dakika MEB LGS 1. nakil sonuç sorgulama ekranı...

11:25 - 29/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
LGS
LGS

Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 22 Temmuz'da açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, erişime açıldı.

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI BAŞLADI

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.



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AÇIKLANDI! LGS 1. nakil sonuçları belli oldu- Lise nakil sonuçları meb.gov.tr ekranında