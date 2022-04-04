​Adıyaman İmsakiye 2022: İftar ve sahur vakitleri

Ramazan ayı Müslümanlar için rahmet ve mağfiret ayıdır. Müminlerin bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getireceği 2022 Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Peki Adıyaman için ilk iftar ve ilk sahur vakti saat kaçta? İşte 2022 Adıyaman imsakiyesi...
2022 Adıyaman İmsakiye
2022 Adıyaman Sahur Vakti
Adıyaman sahur vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Adıyaman sahur vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.
2022 Adıyaman İftar Vakti
Adıyaman iftar vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Adıyaman iftar vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.
2022 Ramazan ayı ne zaman?
Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.
Adıyaman'da iftara ne kadar kaldı?
İftara ne kadar kaldı? sorusu oruç tutan kişiler tarafından merak edilmektedir. İl il iftar saatleri değişkenlik gösterdiğinden Adıyaman iftar saatlerine güncel olarak bakabilirsiniz.
2022 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,
Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,
Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.