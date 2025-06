ADLİ TATİLİ ÇALIŞMA TAKVİMİ: 2025 Adli tatil hangi tarihler arasında, hangi davalar yargılamaya devam edecek?

Adli tatil takvimi, hem yargı personeli hem de mahkeme süreci devam eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da adli tatil belirli tarihler arasında uygulanacak. Bu süreçte bazı davalar ertelenirken, kanunen görülmeye devam edecek dosyalar da olacak. Peki, 2025 adli tatil ne zaman başlıyor, hangi davalar tatil sürecinden etkilenmeyecek?

Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor. Adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.