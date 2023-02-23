Afetzede hak sahipliği, Maraş depreminde depremzedelerin, yıkılan ya da ağır hasar alan binalarda tapusu kendisine ait evi ve yeniden yapılacak binalarda verilecek inşaat kredisinden yararlanma imkanı sağlıyor.

Afetzede hak sahibi kimdir?

Konut, iş yeri ve ahırları ağır-yıkık ve orta derecede hasar gören mülk sahipleri afetten önce ve afet tarihinde mülkiyeti ebeveynine ait hasarlı ikinci ve üçüncü konutta oturanlar.

Depremzede hak sahipliği başvurusu

AFAD Afetzede Hak Sahipliği başvurusu nereden yapılır?

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bölgede henüz hak sahipliği başvuru işlemleri başlamadı. Derlenen bilgilerde, işlemlerin, hasar tespit çalışmalarının sona ermesiyle, AFAD Afetzede Hak Sahipliği için e-Devlet’te açılacak başvuru ekranından gerçekleştirileceği belirtildi. Ayrıca binaların hasar durumuna ilişkin bilgiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmi internet sitesinde oluşturulan “Hasar Tespit” sayfasından ulaşılabileceği bildirildi.

Afetzede hak sahipliklerine hangi haklar veriliyor?

AFAD Başkanı Sezer, il değiştiren depremzedelerin hak kaybına uğramayacağını belirterek, "Bizim tahliye ettiklerimiz ya da bizim dışımızda tahliye olup illere giden vatandaşlarımız herhangi bir hak kaybına uğrarım diye sosyal medyadaki dezenformasyonlar nedeniyle geri dönüş noktasında bilgi istedikleri bize ulaşıyor, bize müracaat etmeleri ya da etmemeleri bir hak kaybına neden olmamaktadır. Afetzedelere verilecek tüm devletimizin imkanları bakidir. Lütfen bizlerden gelecek resmi açıklamalar dışındaki açıklamalara itibar edilmesin, biz vatandaşlarımızın hiçbir yerde mağdur edilmesini istemiyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir olan bir ilde, aynı ilçede 2 konutu olan bir afetzedenin, bir konutu ağır hasarlı diğeri hasarsız olarak tespit edilmiş ise hak sahibi olunabilmekte midir?

Büyükşehir olan bir ilde, aynı ilçe sınırları içerisinde hasarsız ikinci bir konutu olan afetzede, o ilçedeki diğer evi ağır hasarlı olsa bile AFAD tarafından sağlanan konut yardımından faydalanamamaktadır.

Büyükşehir olan bir ilin bir ilçesindeki evi ağır hasarlı, diğer bir ilçesindeki evi hasarsız olan bir afetzede hak sahibi olabilmekte midir?

Büyükşehir olan bir ilde; afetzedenin bir ilçesindeki konutu ağır hasarlı ise, başka bir ilçesindeki konutu hasarsız olsa dahi afetzede hak sahibi olabilmektedir.

Konutu ağır hasarlı olarak tespit edilen bir afetzedenin eşinin üzerine olan ve hasarsız olarak tespit edilen başka bir konut daha varsa hak sahibi olunabilmekte midir?

Eşinin üzerine olan hasarsız konut ile afetzedenin üzerinize olan konut aynı ilçede değil ise hak sahibi olunabilmektedir. Ancak, Eşinin üzerine olan hasarsız konut ile afetzedenin üzerinize olan ağır hasarlı konut aynı ilçede bulunuyor ise hak sahibi olunamamaktadır.

Aynı ilçede bulunan 2 konutuna da ağır hasarlı raporu verilen bir afetzede 2 konuttan da hak sahibi olabilmekte midir?

Afetzedenin kaç tane ağır hasarlı konutu olursa olsun AFAD tarafından hak sahibi olmak kaydıyla kendisine bir tane konut yapılmaktadır.

Aynı ilde, farklı ilçelerde bulunan 2 konutuna da ağır hasarlı raporu verilen bir afetzede 2 konuttan da hak sahibi olabilmekte midir?

Farklı ilçelerde dahi olsa, afetzedenin kaç tane ağır hasarlı konutu olursa olsun AFAD tarafından hak sahibi olmak kaydıyla bir tane konut yapılmaktadır.

Afetin meydana geldiği ilden başka bir ilde kendisine ait bir konutu daha olan afetzede hak sahibi olabilmekte midir?

Afetzedeler, herhangi başka bir ilde hasarsız konutu olsa dahi afetin meydana geldiği yerdeki ağır hasar gören konutundan dolayı hak sahibi olabilmektedir.

DASK başvurusu nasıl yapılır?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) poliçesinde hasar bildirimi için on beş iş günü koşulu yer alsa da kurumun ilgili maddeyi sigortalı lehinde değerlendirdiği ve hasar bildirimi yapmak için bir zaman sınırlaması olmadığı kaydedildi. Ayrıca depremde poliçenin kaybolmuş olması durumunda sigortalının tazminat hakkının ortadan kalkmayacağına, hak sahiplerinin süreç başladıktan sonra Alo DASK 125 hattı üzerinden başvuruda bulunabileceğine dikkat çekildi.

DASK zorunlu deprem sigortası azami teminat tutarının ne kadar?

Paylaştılan bilgilerde AFAD’ın nakdi yardım ve hasar tespiti desteği verdiği ifade edilirken, 7269 sayılı kanun kapsamında afetzedelerin sahip olduğu haklara da yönlendirme yapıldı. Depremzedelerin Alo DASK 125 telefon hattı, e-Devlet Sistemi Hasar İhbarı sayfası ve DASK resmi internet sitesi Online Hasar İşlemleri Sayfası aracılığıyla DASK hasar ihbarı yapabilecekleri bilinirken, 1 Ocak 2023 itibarıyla tüm yapı tipleri için DASK zorunlu deprem sigortası azami teminat tutarının 640 bin TL olduğu hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada, DASK poliçe içeriğinin tam hasar ve kısmi hasarlar için sigorta bedeli ödediği, DASK’tan yararlanmak için binanın tamamen yıkılması koşulu aranmadığı, ödemelerin ise başvuru sonrası tazminat tutarının kesinleşmesi ve evrakların tamamlanmasının ardından, en geç 1 ay içinde yapılacağı bilgilerine yer verildi.

Derlenen bilgilerde, zorunlu deprem sigortası dışında sigortası olan afetzedelerin de sigortayı satın aldıkları şirketlerin çağrı merkezlerine ulaşabileceği vurgulandı. Konut ve eşya sigortası, kasko sigortası, ferdi kaza sigortası, sağlık sigortası gibi farklı sigorta ürünlerine sahip afetzedelerin, sigorta poliçelerinin deprem teminatını bulundurup bulundurmadığını kontrol ettikten sonra, poliçe kapsamında belirlenen haklardan yararlanabileceği ifade edildi.







