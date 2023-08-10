Ağustos ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Aile Destek ödemeleri bir yıl daha uzatıldı. 12 ay boyunca 850 TL ile 1250 TL arasında ödenen Aile Destek Programının Ağustos ayı ödeme tarihleri merak konusu oldu. Ağustos Aile Destek Programı ödeme tarihleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a çevrildi. İşte 2023 Ağustos Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin detaylar...

AİLE DESTEK AĞUSTOS ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz dönemlerde ödemeler genellikle ayın 15’inden sona yapılmıştı. Ağustos ayı ikinci haftası itibariyle aile destek ödemelerinin yatırılmaya başlanacağı tahmin ediliyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını açıkladı. Aile destek ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı.

AİLE DESTEK PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.







