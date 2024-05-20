"Aile Destek ödemesi uzatılacak mı 2024? Aile Destek ödemesi ne zaman bitecek, açıklama geldi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Ödemeleri kapsamında, geliri düşük aileleri desteklemek için aylık 850 TL ile 1.250 TL arasında ödeme yapılıyor. 12 ay olarak planlanan program sona ermek üzere. Destekten yararlanan kişiler ödemelerin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor.

2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Aile Destek Ödemeleri için planlanan süre, 12 aylık bir dönem olmak üzere; Temmuz 2023 ile Haziran 2024 arasındaydı.

Haziran 2024 tarihinde programın son ödemeleri yapılacak ve Haziran ödemesi, vatandaşların hesabına Temmuz ayında yatacak.

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILACAK MI?

Programın uzatılıp uzatılmayacağını ise Bakanlık belirleyecek ancak şu anda konu hakkında resmi bir açıklama yok.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşiyor;

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MAYIS NE ZAMAN HESABA YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Nisan ayı Aile Destek Programı ödemeleri 10 Nisan Ramazan Bayramı öncesinde yapıldı.