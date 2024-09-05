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Aile destek yardımı Eylül ayı ödeme takvimi açıklandı mı? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ayın kaçında hesaplarda olacak?

"Aile destek yardımı Eylül ayı ödeme takvimi açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı ödemeleri 2022 yılında başladı. İlk aşamada 12 ay süresi olan program bittikten sonra 1 yıl daha uzatılmıştı. 2024 yılında ise Temmuz'da eren aile destek ödemeleri yıl sonuna kadar tekrar uzatıldı. Program kapsamında her ay 3 milyondan fazla haneye ödemeler yapılmaya devam edecek. Peki 2024 eylül aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek programı ödemeleri hangi gün hesaplara geçecek?

15:19 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Aile Destek ödemesi Eylül ayı takvimi
Aile Destek ödemesi Eylül ayı takvimi

"Aile destek yardımı Eylül ayı ödeme takvimi açıklandı mı? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ayın kaçında hesaplarda olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlk olarak 12 ay süreyle 2022 yılında hak sahiplerine sağlanan Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla 2024 yılı sonuna kadar tekrar uzatıldı. Bu gelişmeyle beraber Aile Destek Paketi ödemeleri Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında da ödenmeye devam edecek.

Aile destek yardımı Eylül ayı ödeme takvimi açıklandı mı?

Aile Destek Programı ödemeleri genellikle her ayın ikinci haftasında yatırılmaktadır. 2024 Eylül ayı için ödemelerin 10-15 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Kesin tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulabilir, bu yüzden resmi açıklamaları takip etmek faydalı olacaktır.

3 MİLYONDAN FAZLA HANE YARARLANIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Türkiye Aile Destek Programı'nın bu yılının sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Göktaş, şu bilgileri verdi:

"Ailelerimizden programın uzatılması için yoğun talep vardı. 2024 yıl sonuna kadar her ay 3 milyondan fazla hanemize, 4 milyar lira ödeme yapmaya devam edeceğiz. Ailelerin aylık geliri ve çocuk sayısına göre belirlenen ödenekler, elektrik tüketim desteğini de içeriyor. 2 yıllık programla 4 milyondan fazla hanemize yaklaşık 68 milyar lira aile desteği sağladık. Yaklaşık 7 milyon çocuğumuz için, 20 milyar liradan fazla çocuk desteği verdik. Aile Destek Programı ile bugüne kadar toplam 88 milyar lirayı aşan bir ödenek tahsis ettik."
#aile destek ödemeleri
#Aile Destek Ödemesi
#Sosyal Yardım
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Aile destek yardımı Eylül ayı ödeme takvimi açıklandı mı? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ayın kaçında hesaplarda olacak?