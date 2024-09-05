"Aile destek yardımı Eylül ayı ödeme takvimi açıklandı mı? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ayın kaçında hesaplarda olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlk olarak 12 ay süreyle 2022 yılında hak sahiplerine sağlanan Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla 2024 yılı sonuna kadar tekrar uzatıldı. Bu gelişmeyle beraber Aile Destek Paketi ödemeleri Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında da ödenmeye devam edecek.
Aile destek yardımı Eylül ayı ödeme takvimi açıklandı mı?
Aile Destek Programı ödemeleri genellikle her ayın ikinci haftasında yatırılmaktadır. 2024 Eylül ayı için ödemelerin 10-15 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Kesin tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulabilir, bu yüzden resmi açıklamaları takip etmek faydalı olacaktır.
3 MİLYONDAN FAZLA HANE YARARLANIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Türkiye Aile Destek Programı'nın bu yılının sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Göktaş, şu bilgileri verdi: