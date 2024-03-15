Personel alımı ilanları yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2024 yılında farklı branşlarda 8 bin personel alımı yapıyor. Alıma ilişkin başvurular şubat ayında başlamış ve mart ayında noktalanmıştı. İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonucu sorgulama...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS puanına yönelik yapılan alıma başvurular 21 Şubat - 11 Mart tarihleri arasında alındı.

Başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi açıklama henüz gelmedi.

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı branş dağılımı

Branş dağılımı:

Mühendis

Mimar

Şehir Planlayıcısı

Tekniker

Teknisyen

Büro personeli

Destek personeli

Sosyal çalışmacı

Psikolog

Çocuk gelişimci

Öğretmen

Fizyoterapist

Hemşire

Koruma ve güvenlik görevlisi

Aşçı ve aşçı yardımcısı

Temizlik personeli

Şoför

Engelli bakıcısı

Çocuk bakıcısı

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı yerleştirme ve atama süreci

A-Yerleştirme:

a) Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecektir.

B-Atama

a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.

b) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Atama işlemi bunun sonucuna göre yapılacaktır.

c) Atama işlemlerinin yapılması için bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde evrak teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır.

ç) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için başvuru ve yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.







